Latest Marathi News Live Update : कुणकेश्वरचा देवगड हापूस आंबा दाखल; सांगलीत सौद्यामध्ये पेटीला मिळाला ५ हजार रुपये दर

सांगली : लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा असलेल्या देवगड हापूस आंबा बाजारात दाखल होत आहे. येथील विष्णुअण्णा पाटील फळ मार्केटमधील व्यापारी बाबा कदम यांच्या स्टॉलवर कुणकेश्वरचा देवगड हापूस आंब्याचा सौदा झाला. आंब्याच्या एक डझनच्या चार पेट्या दाखल झाल्या. सौद्यामध्ये एका पेटीस तब्बल ५ हजार १०० रुपये दर मिळाला. कुणकेश्वर (ता. देवगड) येथील शेतकरी तुषार शाहीन यांनी आंबे आणले होते. या पेट्यांची खरेदी दलाल कलीम मुनशी यांनी केली. याआधी झालेल्या सौद्यात आंब्याला ६ हजार रुपये एका पेटीस दर मिळाला होता. व्यापारी बाबा कदम म्हणाले, ‘‘यंदा वातावरणातील बदलामुळे आंब्याचे उत्पादन कमी आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा आता केवळ १५ टक्के उत्पादन आहे. आंब्याला मोहर देखील भरपूर प्रमाणात आला होता; परंतु तो गळून पडल्याने पीक कमी झाले.’’