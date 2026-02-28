Latest Marathi News Live Update : कुसळंब गोळीबार प्रकरणी तिघांना अटक, पोलिसांनी पाठलाग करत केले जेरबंद

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसरात उन्हाचा कडाका दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. आज (शुक्रवारी) सोलापुरात ३६.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. दुपारच्या सुमारास उन्हाचा चटका चांगलाच जाणवत आहे. रात्रीच्या सुमारासही उकाडा वाढला आहे. बुधवारी सोलापुरात ३६.६ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाल्यानंतर गुरुवारी कमाल तापमानात अल्पशी घट झाली होती. बुधवारी सोलापुरात ३६.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. आज पुन्हा एकदा सोलापूरच्या तापमानात वाढ झाली आहे. आज सोलापुरात ३६.९ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. सोलापूर तापमानाचा पारा आता ३७ अंश सेल्सिअसच्या दिशेने सरकू लागला आहे.