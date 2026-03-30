Latest Marathi News Live Update : 'गोकुळ'चे संचालक मंत्री, नेत्यांच्या भेटीला; बिनविरोध निवडणुकीसाठी साकडे

आयुक्त गुलाबराव पोळ यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता.१) मूक मोर्चा व वडगाव बंद आंदोलन करण्याचा इशारा यादव आघाडीच्या वतीने देण्यात आला आहे. यादव वाडा येथे आयोजित कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. उपनगराध्यक्ष जवाहर सलगर म्हणाले, ‘वडगाव नगरपालिकेचा निवडणूक प्रचार सुरू असताना यादव आघाडीचा कार्यकर्ता जय कराडे याला विरोधी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यास गेले असता पोलिसांनी टाळाटाळ केली. दरम्यानच्या काळामध्ये विरोधी गटाने फिर्याद मागे घ्यावी, यासाठी दबाव टाकला, तसेच पोळ कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. पोलिसांनी खोट्या तक्रारीवरून निवृत्त पोलिस अधिकारी पोळ यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. ’ यावेळी नगराध्यक्ष विद्या पोळ, जय कराडे यांची भाषणे झाली.