Latest Marathi News Live Update : पुणे, मुंबई, मराठवाड्यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पावसाचा जोर होणार कमी

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध मुडा (म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण) प्रकरणात नवीन घडामोडी घडल्या आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात झाली. तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णा यांनी न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू मांडली. लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या बी-रिपोर्टला आव्हान देणारी याचिका स्नेहमयी कृष्णा यांनी दाखल केली होती. त्यांनी तपास अधिकाऱ्याची बदली करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयाने ८ ऑक्टोबरपर्यंत आदेश पुढे ढकलला आहे.दरम्यान, मुडाचे माजी आयुक्त दिनेशकुमार याच्या अटकेमुळेही न्यायालयात चर्चा सुरू झाली.