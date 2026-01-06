Latest Marathi News Live Update : जगदंबा देवी यात्रोत्सवात भक्तीचा महापूर

जगदंबा देवी यात्रोत्सवात भक्तीचा महापूरजगदंबा देवी यात्रोत्सवात भक्तीचा महापूर; 70 क्विंटल पोळी, 15 क्विंटल उडदाच्या वरणाचा महाप्रसादबुलडाणा जिल्हयातील वानखेड येथे श्री जगदंबा देवी यात्रा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.यात्रोत्सवानिमित्त रथोत्सव, दहीहंडी व भव्य महाप्रसाद वितरण करण्यात आले. यावेळी दर्शनासाठी हजारो भाविकांनी उपस्थिती लावली.यात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी देवीच्या मंदिरात पारंपरिक विधी, अभिषेक, दहीहंडी सोहळा व महाप्रसाद वितरण पार पडले.पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली होती. परिसरातील तसेच दूरदूरच्या गावांतून आलेल्या भाविकांनी देवीचे दर्शन घेत श्रद्धेने महाप्रसादाचा लाभ घेतला.