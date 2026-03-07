Latest Marathi News Live Update : शेवटची गोळी आणि सैनिक असेपर्यंत आम्ही लढणार; इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री सईद खतीबजादेह यांचा ठाम निर्धार

सांगली : इंदिरानगर येथील बांधकाम कामगार रोहित मुकेश म्हैशाळे (वय २९) याचे अपहरण करून विठ्ठलनगर येथील सुनसान जागेत कोयत्याने खून करण्यात आला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह बॅरेलमध्ये भरून तो विहिरीत फेकून देण्यात आला होता. या खुनातील मुख्य सूत्रधार श्रीकृष्ण उर्फ गोट्या शंकर कलढोणे (वय २४, जयभीम कट्ट्याच्या पाठीमागे, इंदिरानगर, सांगली) याला विश्रामबाग पोलिसांनी जेरबंद केले. गोट्या याच्यावर शहर पोलिसांनी हद्दपारीची कारवाई केली होती, तरीही त्याचा वावर घटनास्थळावरील पडीक इमारतीत होता. हद्दपार गुन्हेगाराने केलेल्या खुनाने शहरात खळबळ उडाली आहे.