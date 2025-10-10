मला तसं म्हणायचं नव्हतं! कर्जमाफीचा नाद लागलाय म्हणणाऱ्या सहकारमंत्र्यांचा युटर्न, विधानावर दिलं स्पष्टीकरण

Babasaheb Patil: शेतकऱ्यांबाबत राज्यातले नेते, मंत्री आणि खुद्द कृषी खात्याचे मंत्रीही संवेदनशील नसल्याचं आतापर्यंत अनेकदा समोर आलंय. कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांबाबत सभागृहात चर्चेवेळी तत्कालीन कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हे गेम खेळत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यामुळे त्यांना कृषी खात्या ऐवजी क्रीडा खातं सोपवण्यात आलं. आता राज्याचे विद्यमान सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. राज्यातल्या लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय. निवडणुकीच्या काळात राजकारणी काहीही आश्वासनं देतात असं बाबासाहेब पाटील म्हणाले होते. या विधानावरून टीका सुरू होताच आता मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी युटर्न घेतलाय. .बाबासाहेब पाटील हे जळगाव जिल्ह्यातल्या चोपडा इथं बँकेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला गेले होते. ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्था बळकट करायची असल्यास आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडवायची असल्यास पश्चिम महाराष्ट्रात गोकुळसारखी व्यवस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे असं बाबासाहेब पाटील म्हणाले होते. कर्जमाफीबाबतचं विधान हे दूध उत्पादनासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाला अनुसरून होते असं स्पष्टीकरण वादग्रस्त विधानावर दिलं..गोकुळसारख्या व्यवस्थेमुळे दर दहा दिवसाला पैसे येतात. प्रपंचाला पैसे कमी पडत नाहीत. अर्बन बँक, पतसंस्था काही असोत. माझीही बँक आहे. आम्हीही दूधाच्या व्यवसायाला पैसे दोते. या संस्थातून जे कर्ज दिलं जातं त्याला कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही असं म्हटल्याचं बाबासाहेब पाटील म्हणाले..PWDतून निवृत्त अभियंत्याच्या ठिकाणांवर छापे; लाखोंची रोकड, २.५ किलो सोनं, ५.६ किलो चांदी अन् १७ टन मध जप्त.माझ्या विधानानं कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो. विरोधकांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर जे राजकारण केलं त्याला उद्देशूनच मी कर्जमाफीचा नाद लागलाय असं म्हटल्याची सारवासारव बाबासाहेब पाटील यांनी केली. दूधासाठी दिलं जाणारं कर्ज हे कर्जमाफीच्या निकषात बसत नाही इतकंच मी बोललो. आता जनतेनं ठरवावं लोकप्रतिनिधींकडे काय मागायचं? का मतदारसंघातल्या जनतेनं निवडणुकीच्या गावात गंगा मिळवून द्या मागणी केलेली. तिथं गेलेल्या माणसानेही गंगा मिळवून देतो सांगितलेलं. सरकारनं जाहिरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचंही बाबासाहेब पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.