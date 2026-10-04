महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra MLC Election 2026 : भाजपची मोठी घोषणा! विधान परिषद निवडणुकीसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचे उमेदवार जाहीर; पाहा संपूर्ण यादी

BJP Announces Maharashtra MLC Candidates 2026 : भाजपने महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी पुणे पदवीधर, नागपूर पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार जाहीर केले असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
Maharashtra MLC Election 2026

Maharashtra MLC Election 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

BJP MLC candidates 2026 : महाराष्ट्रात आगामी काळात होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील उमेदवारांची घोषणा केली आहे. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने तीन मतदारसंघांसाठी अधिकृत उमेदवारांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
pune
maharashtra
delhi
Marathi News Esakal
www.esakal.com