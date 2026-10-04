Maharashtra MLC Election 2026 : भाजपची मोठी घोषणा! विधान परिषद निवडणुकीसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचे उमेदवार जाहीर; पाहा संपूर्ण यादी

BJP MLC candidates 2026 : महाराष्ट्रात आगामी काळात होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील उमेदवारांची घोषणा केली आहे. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने तीन मतदारसंघांसाठी अधिकृत उमेदवारांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. .पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबत अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले. भाजपने जाहीर केलेल्या यादीत पुणे विभाग पदवीधर, नागपूर विभाग पदवीधर आणि पुणे विभाग शिक्षक या तीन मतदारसंघांचा समावेश आहे..Raj Thackeray : लोकसभेनंतर 6 महिन्यांत 40 ते 60 लाख मतदार कसे वाढले? राज ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' रद्द करण्यावरही भाष्य.भाजपचे उमेदवार कोण?पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ : डॉ. स्मिता योगेश जाधवनागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ : सुधाकर विठ्ठलराव कोहळेपुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ : कौस्तुभ मुरलीधर गावडे.केंद्रीय कार्यालयाकडून उमेदवारांची घोषणाभाजपच्या केंद्रीय कार्यालयातून, ६ए, दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग, नवी दिल्ली येथून हे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी आणि राज्यसभा खासदार तरुण चुघ यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे..या तीनही मतदारसंघांसाठी भाजपने उमेदवार जाहीर केल्याने आगामी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांमध्ये भाजपची निवडणूक रणनीती आता स्पष्ट होण्यास सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.