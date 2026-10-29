MLC Results : उद्धव ठाकरेंनी जी चूक केली तशी पुन्हा होऊ द्यायची नसेल तर... नागपूर, पुण्यात भाजपच्या पराभवानंतर केशव उपाध्ये यांची पोस्ट चर्चेत

Mahayuti Defeat: शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे आणि नागपूरमध्ये भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. यावरुन भाजपचे उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी महायुतीतील धुसफुसीबाबत विधान केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जी चूक केली ती पुन्हा होऊ द्यायची नसेल तर ‘महायुती’ म्हणून आत्मचिंतन करणार आहोत का? असा सवाल त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये केला आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .केशव उपाध्ये यांनी फेसबुकवर दोन पोस्ट शेअर केल्या असून त्यांनी पहिल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पाच जागांच्या निकालानंतर तरी ‘महायुती’ म्हणून आत्मचिंतन करणार आहोत का? एकत्रित लढलो असतो तर पाचही जागा जिंकण्याची सहज शक्यता असताना दोन वर का थांबलो याचा विचार करणार आहोत का? .उपाध्ये यांनी दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, विधानपरिषदेचे निकाल हे विरोधकांच्या यशापेक्षा महायुतीतील काही ‘हितचिंतकांच्या’ कर्तृत्वाचे पुरावे आहेत. २०१९ मध्ये केवळ मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासापोटी उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला सत्तेची संजीवनी दिली. त्यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलली. इतिहासाची तीच चूक पुन्हा होऊ द्यायची नसेल, तर आजच आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. .Maharashtra MLC Results 2026 : पुणे-नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा पराभव; शिवसेनेवर बन यांचा घणाघात, म्हणाले- महायुतीचा धर्म पाळला असता तर....एकाने प्रामाणिक पण काम करायचं आणि दुसऱ्याने वेगळं सवतासुभा मांडायचं असा संसार असतो का? हा प्रश्न आज भाजपच्या सामान्य कार्यकर्ताला पडला आहे. असेही केशव उपाध्ये यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनीही नागपूर आणि पुण्यातील भाजपच्या पराभवाचे खापर शिवसेनेवर फोडले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.