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MLC Results : उद्धव ठाकरेंनी जी चूक केली तशी पुन्हा होऊ द्यायची नसेल तर... नागपूर, पुण्यात भाजपच्या पराभवानंतर केशव उपाध्ये यांची पोस्ट चर्चेत

Keshav Upadhye : शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात पुणे आणि नागपूरमध्ये भाजपला पराभव सहन करावा लागला. भाजप उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी महायुतीतील धुसफुसीबाबत फेसबुक पोस्टमध्ये प्रश्न उपस्थित केले.
Keshav Upadhye

Maharashtra MLC Election Results 2026

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Mahayuti Defeat: शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे आणि नागपूरमध्ये भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. यावरुन भाजपचे उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी महायुतीतील धुसफुसीबाबत विधान केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जी चूक केली ती पुन्हा होऊ द्यायची नसेल तर ‘महायुती’ म्हणून आत्मचिंतन करणार आहोत का? असा सवाल त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये केला आहे.

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Mahayuti

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