Maharashtra Monsoon : महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय! २७ जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; तुमच्या भागात कसं असेल हवामान?

Maharashtra Monsoon Becomes Active Again : गेले काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर, महाराष्ट्रात मान्सूनने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावायला सुरुवात केलीय. राज्यातील वातावरणात सातत्याने बदल होत असून कुठे जोरदार पाऊस कोसळत आहे तर कुठं पावसानं उघडीप दिलीय. हवामान विभागाने दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, 7 दिवसांत राज्याच्या विविध भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टीवर त्याचबरोबर घाटमाथ्यांवरती मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे..आजपासून पुढील पाच दिवस मुंबई सह संपूर्ण कोकण, विदर्भ, खान्देश तसेच नाशिक पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर व छत्रपती संभाजीनगर अशा २७ जिल्ह्यात मध्यम ते मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित मराठवाडा आणि अहिल्यानगर व सोलापूर अशा 9 जिल्ह्यात किरकोळ पाऊस होईल, अशी शक्यता आहे..Maharashtra Rain Alert : कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता, मुंबई-पुण्यात कसं असेल हवामान?.बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले हवेचे तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळं अरबी समुद्रातील पश्चिमी मान्सूनी वाऱ्यांना बळकटी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वारे अधिक दक्षिण-वायव्येकडे सरकल्यानं ऑगस्टच्या उर्वरित शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान राज्याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त भागात अद्यापही दमदार पावसानं हजेरी लावली नाहीये. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पेरण्या रखडल्या आहेत . तर सुरुवातीच्या काळात मुंबईस कोकण पुणे, कोल्हापूर विदर्भातील काही भागामध्ये चांगला पाऊस झाला होता. यामुळं त्या ठिकाणच्या नद्या नाल्यांना पाणी आले होते.FAQs१. महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला आहे का?होय, काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून अनेक भागांत पावसाला सुरुवात झाली आहे. २. पुढील पाच दिवस कोणत्या भागांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे?मुंबईसह संपूर्ण कोकण, विदर्भ, खान्देश तसेच नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक जिल्ह्यांत मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ३. कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाची स्थिती कशी असेल?कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथ्यांवर तुलनेने अधिक जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. ४. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राचा महाराष्ट्रातील पावसावर काय परिणाम होणार आहे?या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे अरबी समुद्रातील पश्चिमी मान्सूनी वाऱ्यांना बळकटी मिळण्याची शक्यता असून त्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाला चालना मिळू शकते. ५. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यातही पाऊस पडणार का?होय, मान्सूनी वारे अधिक दक्षिण-वायव्येकडे सरकल्याने ऑगस्टच्या उर्वरित कालावधीतही राज्यात पावसाची शक्यता कायम राहण्याचा अंदाज आहे. ६. पावसाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होऊ शकतो?ज्या भागांत पाऊस कमी झाल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत, तिथे पुन्हा सक्रिय झालेला मान्सून शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. ७. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस पडणार आहे का?नाही. काही जिल्ह्यांत मध्यम ते मुसळधार पाऊस अपेक्षित असताना उर्वरित मराठवाडा, अहिल्यानगर आणि सोलापूर भागांत किरकोळ पावसाची शक्यता आहे. ८. नागरिकांनी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काय काळजी घ्यावी?जोरदार पावसाची शक्यता असलेल्या भागातील नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करून आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.