ठरलं! तीन आठवडे चालणार यंदाचं पावसाळी अधिवेशन, २२ जूनपासून होणार सुरुवात, कोणते मुद्दे राहणार चर्चेत?

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. हे अधिवेशन २२ जूनपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १० जुलैपर्यंत चालणाऱ्या या तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या आणि ज्वलंत विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, विधानसभेचे कामकाज सकाळी ११ वाजता, तर विधान परिषदेचे कामकाज दुपारी १२ वाजता सुरू होणार आहे. राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. राज्यातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत..Maharashtra Budget: इतिहासात पहिल्यांदाच अशी वेळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांसाठी कसोटीची परीक्षा; सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा?.या अधिवेशनात वाढती गुन्हेगारी, शेतकरी कर्जमाफी, मान्सूनपूर्व कामांमधील त्रुटी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, खत व बियाण्यांचा तुटवडा यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, नोकऱ्यांमधील समांतर आरक्षण रद्द करण्याच्या हालचाली आणि अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाचा मुद्दाही अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत..Pune News: विद्यार्थीकेंद्री तरतुदींना झुकते माप मिळणार?; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा शुक्रवारी अर्थसंकल्प! .दरम्यान, सरकारकडून काही महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाणार असल्याची चर्चा असून, विरोधकांच्या हल्ल्यांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षही आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.