Monsoon Update : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचे जोरदार पुनरागमन; २६ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी

Maharashtra Monsoon Progress Stalls After Full Coverage : राज्यात मान्सूनने पूर्ण प्रवेश केल्यानंतरही समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. हवामान विभागाने आज अमरावती जिल्ह्यासाठी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, तर मुंबईसह कोकण आणि घाटमाथ्यावर येलो अलर्ट दिला आहे..रविवारी (२८ जून) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत ब्रह्मपूरी आणि गोंदिया येथे ३८ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदले गेले. महाबळेश्वर येथे मात्र राज्यातील सर्वात कमी १८.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पावसाच्या अनियमित हजेरीमुळे राज्यातील कमाल तापमानात चढ-उतार होत असून, उकाडा वाढल्याचे चित्र आहे. लोणावळ्यात ६० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, तर इतरत्र हलक्या ते मध्यम पावसाच्या सरी पडल्या. .Maharashtra Rain: मान्सून आला पण सक्रिय नाही; राज्यातील पावसाबाबत मोठं अपडेट, सरकारकडून शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा सल्ला.आजचा अलर्ट ऑरेंज अलर्ट (जोरदार पाऊस): अमरावती जिल्हायेलो अलर्ट (जोरदार पाऊस): मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथायेलो अलर्ट (मेघगर्जना, विजांसह वादळी पाऊस): ठाणे, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली..मान्सूनची प्रगती थांबलीनैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी २४ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापल्यानंतर मान्सूनची प्रगती थबकली आहे. रविवारीही मान्सूनमध्ये नवीन प्रगती झालेली नाही. हवामान विभागाने पुढील दोन-तीन दिवसांत उत्तर अरबी समुद्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या काही भागांत मान्सून दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.