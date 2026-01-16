Maharashtra Municipal Election Results 2026 : मराठवाड्यातही महायुतीची सरसी ! छ.संभाजीनगरमध्ये भाजप आघाडीवर तर शिवसेना 'इतक्या' जागांवर पुढे

Maharashtra Election Results: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतमोजणीला आज (शुक्रवार) सकाळपासून सुरुवात झाली असून, दुपारपर्यंत आलेल्या ताज्या अपडेट्सनुसार भाजपने सर्वाधिक २४ जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर शिवसेना शिंदे गट १८ आघाडीवर दिसत आहेत. शिवसेना ठाकरे गट ७ जागांवर पुढे आहे. .महानगरपालिकेच्या ११५ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत बहुपक्षीय लढत पाहायला मिळाली आहे. मतमोजणीच्या प्राथमिक कलांनुसार, भाजपची मजबूत स्थिती दिसून येत असून, महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) देखील चांगली झुंज देत आहे. इतर पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांच्या कामगिरीमुळे चित्र अधिक स्पष्ट होण्यास वेळ लागेल..Nashik Municipal Election Results 2026 : नाशिक महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे पहिले कल समोर; भाजप अन् शिवसेनेची 'इतक्या' जागांवर आघाडी .छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या मतदानाचा टक्का सुमारे ५९.८२ टक्के इतका नोंदवला गेला होता. मतमोजणी केंद्रांवर सुरुवातीला काही ठिकाणी कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये किरकोळ घटना घडल्या असल्या तरी, एकूण प्रक्रिया शांततेत सुरू आहे..राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निकालांसोबतच छत्रपती संभाजीनगरचा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. भाजपने येथे मजबूत कामगिरी दाखवल्यास महायुतीला राज्यभरातून मोठा आत्मविश्वास मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.