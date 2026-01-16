महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Municipal Election Results 2026 : मराठवाड्यातही महायुतीची सरसी ! छ.संभाजीनगरमध्ये भाजप आघाडीवर तर शिवसेना 'इतक्या' जागांवर पुढे

Mahayuti lead Maharashtra : शिवसेना (ठाकरे गट) 7 जागांवर पुढे असून मर्यादित यश दिसून येत आहे. निवडणुकीत बहुपक्षीय लढत असून अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. सुमारे 59.82% मतदान झाले असून, मतमोजणी प्रक्रिया एकूण शांततेत सुरू आहे.
Maharashtra Election Results: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतमोजणीला आज (शुक्रवार) सकाळपासून सुरुवात झाली असून, दुपारपर्यंत आलेल्या ताज्या अपडेट्सनुसार भाजपने सर्वाधिक २४ जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर शिवसेना शिंदे गट १८ आघाडीवर दिसत आहेत. शिवसेना ठाकरे गट ७ जागांवर पुढे आहे.

