Maharashtra Municipal Elections 2026: राज्यात महापालिका निवडणूक मतमोजणीआधीच महायुतीची मुसंडी, तब्बल ६९ उमेदवार बिनविरोध विजयी

Mahayuti unopposed wins: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सर्वाधिक २१ बिनविरोध विजयांसह महायुतीची मोठी पकड दिसली. ठाणे, पनवेल, जळगाव, भिवंडी यांसारख्या शहरांमध्ये महायुतीचा प्रभाव स्पष्ट झाला. संपूर्ण निकालानंतरच अंतिम राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे.
Maharashtra Election: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच महायुतीला (भाजप शिंदे सेना आणि अजित पवार गट राष्ट्रवादीP)ने मोठी मुसंडी मारली आहे राज्यभरातून ६९ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून, त्यापैकी बहुसंख्य महायुतीचे आहेत.मतमोजणी १० वाजता झाली असून बिनविरोध विजयी झालेल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. उर्वरित जागांसाठी निकाल हळूहळू समोर येईल.

