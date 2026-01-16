Maharashtra Municipal Elections 2026: राज्यात महापालिका निवडणूक मतमोजणीआधीच महायुतीची मुसंडी, तब्बल ६९ उमेदवार बिनविरोध विजयी

Maharashtra Election: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच महायुतीला (भाजप शिंदे सेना आणि अजित पवार गट राष्ट्रवादीP)ने मोठी मुसंडी मारली आहे राज्यभरातून ६९ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून, त्यापैकी बहुसंख्य महायुतीचे आहेत.मतमोजणी १० वाजता झाली असून बिनविरोध विजयी झालेल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. उर्वरित जागांसाठी निकाल हळूहळू समोर येईल. .मुख्य आकडे आणि पक्षनिहाय यशभाजप : सर्वाधिक ४४ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत तर शिवसेना शिंदे गटाचे २२ उमेदवारअजित पवार गट राष्ट्रवादी चे २ उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. तर इस्लामिक पार्टीचा १ उमेदवार (मालेगाव)बिनविरोध विजयी झाली आहे.एकूण ६९ बिनविरोध विजयांमध्ये फक्त एकच विरोधी पक्षाचा उमेदवार आहे, उर्वरित सर्व महायुतीचे उमेदवार आहेत. महायुतीने निवडणुकीपूर्वीच मोठी आघाडी घेतली असून, भाजपचे शहरांमध्ये वाढते वर्चस्व दिसून येत आहे. निकाल पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट चित्र समोर येईल..शहरनिहाय बिनविरोध विजयी उमेदवारांची संख्या (महायुती प्रबळ)कल्याण-डोंबिवली (KDMC): २१ (भाजप १५, शिंदे सेना ६) – सर्वाधिक येथेजळगाव: १२ (भाजप ६, शिंदे सेना ६)पनवेल: ८ (भाजप ८)ठाणे: ७ (शिंदे सेना ७) – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्लाभिवंडी: ६ (भाजप ६)अहिल्यानगर (पूर्वीचे औरंगाबाद): ५ (भाजप ३, राष्ट्रवादी AP २)धुळे: ४ (भाजप ४ – काही स्रोतांनुसार ३-४)पुणे: २ (भाजप २)पिंपरी-चिंचवड: २ (भाजप २)मालेगाव: १ (इस्लाम पार्टी १).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.