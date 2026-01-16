महाराष्ट्र बातम्या

Nashik Municipal Election Results 2026 : नाशिक महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे पहिले कल समोर; भाजप अन् शिवसेनेची 'इतक्या' जागांवर आघाडी

Nashik Municipal Corporation Results : नाशिक महापालिकेच्या १२२ जागांसाठी मतमोजणी सुरू झाली.पहिल्या कलांनुसार भाजप (१४) आणि शिवसेना शिंदे गट (१०) आघाडीवर आहेत. सत्तेसाठी किमान ६३ जागांची आवश्यकता असून महायुती व महाविकास आघाडीत चुरस आहे.
Nashik Election Results 2026: नाशिक महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज (१६ जानेवारी २०२६) सकाळपासून सुरू झाली असून, शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. गुरुवारी (१५ जानेवारी) झालेल्या मतदानानंतर आज मतमोजणी केंद्रांवर गर्दी झाली आहे. सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये अनेक प्रभागांमध्ये स्पष्ट चित्र समोर येत आहे, तर काही ठिकाणी चुरस कायम आहे. मतमोजणीतील पहिल्या कलांनुसार भाजप १४, शिंदेंची शिवसेना १०, राष्ट्रवादी अजित पवार ०३,ठाकरेंची शिवसेना ०३,काँग्रेस ०४ तर मनसे २ जागांवर आणि आरपीआय ०२ जागांवर आघाडीवर आहे.

