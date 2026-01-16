Nashik Municipal Election Results 2026 : नाशिक महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे पहिले कल समोर; भाजप अन् शिवसेनेची 'इतक्या' जागांवर आघाडी

Nashik Election Results 2026: नाशिक महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज (१६ जानेवारी २०२६) सकाळपासून सुरू झाली असून, शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. गुरुवारी (१५ जानेवारी) झालेल्या मतदानानंतर आज मतमोजणी केंद्रांवर गर्दी झाली आहे. सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये अनेक प्रभागांमध्ये स्पष्ट चित्र समोर येत आहे, तर काही ठिकाणी चुरस कायम आहे. मतमोजणीतील पहिल्या कलांनुसार भाजप १४, शिंदेंची शिवसेना १०, राष्ट्रवादी अजित पवार ०३,ठाकरेंची शिवसेना ०३,काँग्रेस ०४ तर मनसे २ जागांवर आणि आरपीआय ०२ जागांवर आघाडीवर आहे. .नाशिक महापालिकेत एकूण ३१ प्रभागांमधील १२२ जागांसाठी ७३५ उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये ५२७ पक्षीय आणि २०८ अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे. सत्तेसाठी किमान ६३ जागा आवश्यक असून, महायुती (भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट) आणि महाविकास आघाडी (ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट) यांच्यात मुख्य लढत आहे..Nashik Mahapalika Nivadnuk: नाशिक महापालिकेचा गड कोण जिंकणार? दोन ठाकरे, भाजप की शिंदे? भविष्यासाठी निर्णायक असलेली निवडणूक.मतदानाची टक्केवारी ५६.७६% नोंदवली गेली असून, २०१७ च्या तुलनेत सुमारे ५ टक्क्यांची घट झाली आहे. शहरातील १,५६३ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत चालली होती. टपाली मतांच्या मोजणीनंतर सामान्य मतांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या असून, सुरुवातीच्या कलानुसार भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) काही प्रभागांमध्ये आघाडीवर दिसत आहेत. अपक्ष उमेदवार आणि ठाकरे गटाच्या काही उमेदवारांनीही चांगली लढत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.