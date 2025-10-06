Nagarparishad Reservation 2025 : स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं आरक्षण जाहीर! राज्यातील ६७ नगरपरिषदा ओबीसीसाठी, तर २३ एसी-एसटीसाठी राखीव, ओबीसी महिलांना किती?

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिना संपण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. प्रशासनाने वेगाने तयारीदेखील सुरु केली आहे. आज मंत्रालयात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. .आता टप्प्या टप्प्याने आरक्षण जाहीर केलं जातं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरक्षण सोडतीत ६७ नगरपरिषदा ओबीसीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यापैकी ३४ नगरपरिषदा महिलांसाठी आहेत. तसेच २३ नगरपरिषदा अनुसुचित जाती जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत..ओबीसी महिलांसाठी राखीव नगरपरिषदाभगूर,इगतपुरीविटाबल्हारपूरधाराशिवभोकरदनजुन्नरउमरेडदौंडकुळगाव बदलापूरहिंगोलीफुलगावमुरूड जंजीराशिरूरकाटोलमाजलगावमूलमालवणदेसाईगंजहिवरखेडअकोटमोर्शीनेर-नवाबपूरऔसाकर्जतदेगलूरचोपडासटाणादोंडाईचा वरवडेबाळापूररोडाकुर्डुवाडीधामणगाव रेल्वेवरोरा.अनुसूचित जमाती प्रवर्ग महिला आरक्षणवणी,भडगावपिंपळनेरउमरीयवतमाळशेंदूरजनाघाट.अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला आरक्षणशिरोळदेऊळगावराजामोहोळतेल्हाराओझरवानाडोंगरीभुसावळघुगुसचिमूरशिर्डीसावदामैंदरगीडिगदोहदेवीडिग्रसअकलूजपरतूरबीड.खुला महिला प्रवर्ग नागपरिषदेची सोडत जाहीरपरळी वैजनाथ मुखेड आंबरनाथ अचलपूर मुदखेड पवनी कन्नड मलकापूर(कोल्हापूर)मोवाड पंढरपूर खामगाव गंगाखेड धरणगाव बार्शीअंबडगेवराईम्हसवड गडचिरोली भंडाराउरणबुलढाणा पैठण कारंजा नांदुरासावनेर मंगळवेढा कळमनुरी आर्वी किनवट कागलसंगमनेर मुरगूड साकोलीकुरुंदवाड पूर्णा कळंबचांदुररेल्वे चांदुरबाजारभूम रत्नागिरीरहिमतपूरखेडकरमाळावसमतहिंगणघाटरावेरजामनेरपलूसयावलसावंतवाडीजव्हारतासगावराजापूरसिंदिरेल्वेजामखेडचाकणशेवगावलोणारहदगांवपन्हाळाधर्माबादउमरखेडमानवतपाचोरापेणफैजपूरउदगीरअलिबाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.