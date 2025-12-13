Manikrao Kokate : राज्यात एका जिल्ह्यात ‘एक खेळ, एक संघटना’; माणिकराव कोकाटेंची माहिती; लवकरच नवे क्रीडा धोरण!

महाराष्ट्र क्रीडा : राज्यात एकाच खेळाच्या अनेक संघटना आहे. यांच्यामध्ये वाद उद्भवत असून याचा मोठा फटका राज्यातील खेळाडूंना बसतो. तसेच, ‘एक राज्य, एक क्रीडा संघटना’ या तत्त्वामुळे केंद्रीय संघटनेकडून राज्यातील अनेक संघटनांची संलग्नता रद्द केली जाते. भविष्यात असे वाद होऊ नयेत म्हणून राज्यात ‘एक जिल्हा, एक खेळ, एक संघटना’ या तत्त्वावर संघटनांना मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्य शासनातर्फे नवे क्रीडा धोरण आखण्यात येत असून याचा समावेश या धोरणात राहणार असल्याची माहिती क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी गुरुवारी (ता.११) विधानपरिषदेत दिली. .डॉ. मनीषा कायंदे यांनी ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून ‘विदर्भ हॉकी असोसिएशन’चा प्रश्न मांडला. राज्यातील ही १९६० पासूनची मान्यताप्राप्त हॉकी संघटना होती. या संघटनेशी विदर्भासह मराठवाडा, खानदेशातील २२ जिल्हे संलग्न आहेत. मात्र, ‘हॉकी इंडिया’ने विदर्भातील या संघटनेला मान्यता देण्याऐवजी ‘हॉकी महाराष्ट्र’ या संघटनेला मान्यता दिली, असे नमूद करीत डॉ. कायंदे यांनी या संघटनांच्या वादाकडे लक्ष वेधले..Maharashtra News : लिफ्ट अपघात रोखण्यासाठी नवे कायदे तातडीने लागू करा; आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची सभागृहात मागणी!.कोकाटे यांनी स्पष्ट केले, की ‘हॉकी इंडिया’ ही भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाशी संलग्नित आहे. या निर्णयाविरुद्ध विदर्भ हॉकी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, तिथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान, ‘हॉकी महाराष्ट्र’च्या घटनेसंबंधी डॉ. कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यात येईल. या संदर्भात धर्मादाय आयुक्तांकडून आवश्यक माहिती मागवण्यात येईल. यात काही गैर आढळल्यास त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही कोकाटे यांनी स्पष्ट केले..संघटनेच्या कार्याविषयी नियमावलीकोकाटे यांनी सांगितले, की केंद्राकडून लवकरच क्रीडाविषयक कायदा होणार आहे. भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाचा ‘एक खेळ : एक राज्य संघटना’ असा नियम आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात हे तत्त्व राबवण्यात येणार आहे. राज्याचे क्रीडा धोरणात संघटनांच्या कार्यपद्धतीसंबंधीची नियमावली असणार आहे. ही नियमावली केंद्राच्या धोरणाला अनुसरून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.