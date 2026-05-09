Supriya Sule: सुप्रिया सुळे यांच्या वाहनाला अपघात! सीटबेल्ट लावल्याने अनर्थ टळला; सुळेंसह सर्वजण सुरक्षित

Accident News: खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वाहनाला शनिवारी रात्री अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात वाहनातील सर्वजण सुरक्षित आहेत. खासदार सुळे यांनी स्वतः स्टेटस ठेवत याबाबत माहिती दिली. आपण सीटबेल्ट लावल्याने सुरक्षित आहोत, असं त्या म्हणाल्या..शनिवारी पुणे ते मुंबई प्रवासादरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वाहनाचा अपघात झाला. एका कारने त्यांच्या वाहनाला जोराची धडक दिली. याबाबत स्वतः सुळे यांनी व्हॉट्सअॅपला स्टेटस ठेवत माहिती दिली. त्या म्हणतात, प्रवास करणाऱ्या सर्वांनी काळजी घ्या आणि सीट बेल्ट नक्की लावा..''तुम्ही कसं वाहन चालवता, यावर अपघात अवलंबून नसतो.. समोरचा चालक बेफिकीर असू शकतो.. सुदैवाने मी सीटबेल्ट लावला होता. आम्ही सगळे सुरक्षित आहोत. आधी आम्ही घाबरलो होतो कारण एका कारने बाजूने येऊन आमच्या गाडीला धडक दिली होती.. सर्वांनी काळजी घ्या...'' असं सुप्रिया सुळे त्यांच्या स्टेटसमध्ये सांगतात.