Maharashtra Police Transfer: महाराष्ट्र पोलिसांत मोठा फेरबदल; IPS शिवाजी राठोड, विनिता साहू यांच्यासह ३४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने राज्य पोलिस दलात व्यापक स्तरावर बदल्या आणि पदोन्नती केल्या आहेत. या फेरबदलांमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. पोलिस स्थापना मंडळ क्र. १ च्या शिफारशींनुसार तसेच कायदा-सुव्यवस्था, निवडणूक आचारसंहिता आणि न्यायालयीन निर्देशांचा विचार करून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत..डीआयजी दर्जातील मोठे बदलया फेरबदलात डीआयजी पदावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, अनेक महत्त्वाच्या पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नवी मुंबईसारख्या संवेदनशील भागांमध्ये नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.ठाणे शहरात अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्तीआयपीएस अधिकारी शिवाजी राठोड यांची नागपूर येथून ठाणे शहरात अपर पोलीस आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अशोक दुधे यांचीही ठाणे शहरात अपर पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. बाळासाहेब पाटील, विवेक पानसरे आणि निलेश सोनावणे यांच्याही ठाणे शहरात बदल्या करण्यात आल्या आहेत. विनय राठोड यांना ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यात नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे..एटीएस आणि गुन्हे शाखांमध्ये बदलप्रमोद शेवाळे यांची एटीएस पुणे येथून नवी मुंबई गुन्हे शाखेत अपर पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर संभाजी कदम यांना एटीएस पुणे येथे पोलिस अधीक्षक (एसपी) पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हिंमत जाधव यांच्याकडे पुणे येथील नार्कोटिक्स टास्क फोर्सची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.मुंबई आणि आसपासच्या भागात नियुक्त्याआर. राजा यांना पदोन्नती देऊन मुंबई येथे अपर पोलीस आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले आहे. शीला साईल यांची मुंबई शहरात उप पोलिस आयुक्त (डीसीपी) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. संजय सरगुंडा पाटील आणि अमोल झेंडे यांना मीरा-भाईंदर, वसई-विरार (एमबीव्हीव्ही) क्षेत्रात डीसीपी पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. विक्रांत देशमुख यांची पिंपरी-चिंचवड येथे बदली करण्यात आली आहे..Maharashtra Police Selection: प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शेतकरी कुटुंबातील रोहन तळपेची महाराष्ट्र पोलिस दलात निवड.एसआरपीएफ आणि विशेष विभागांतील बदलविनिता साहू यांना एसआरपीएफ मुंबई येथे डीआयजी पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रविंद्र परदेशी यांची एसआरपीएफ गट-१, पुणे येथे समादेशक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्रीकांत परोपकारी यांच्याकडे तटीय सुरक्षा विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विवेक पाटील यांच्याकडे सीआयडी, पुणे येथील धुरा सोपवण्यात आली आहे.इतर महत्त्वाच्या नियुक्त्याप्रकाश जाधव यांना छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रिती टिपरे यांची एफडीए, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..काही बदली आदेशांमध्ये बदलकुमार चिंथा, नित्यानंद झा, अकबर पठाण आणि दीपक गिर्हे यांच्या बदली आदेशांमध्ये अखेरच्या क्षणी बदल करण्यात आला आहे. प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या पूर्वीच्या बदली आदेशांना स्थगिती देण्यात आली आहे.कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी या बदल्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. सर्व नव्याने नियुक्त अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Maharashtra Police Transfers : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याच्या एसपींची बदली, पोलिस प्रशासनात मोठे बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.