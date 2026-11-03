राज्याच्या पोलीस दलात मोठे बदल, आयपीएस अधिकाऱ्यांसह १९ जणांच्या बदल्या

महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस आणि राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाने जारी केले आहेत. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या या शासन आदेशानुसार एकूण १९ अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये ठाणे पोलीस दलातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर नागपुरातील अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या पोलीस अधीक्षकपदी चेतना तिडके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक एकच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाणे शहर पोलीस दलातील गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अमरसिंग जाधव, परिमंडळ क्रमांक ५ चे पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम आणि कोकण परिक्षेत्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील यांना त्यांच्या पदावर एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे..IPS Officers Transfer : पोलिस विभागात मोठा फेरबदल; ८ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, 'या' सरकारचा तडकाफडकी निर्णय.या बदल्यांमध्ये नागपूरसाठीही महत्त्वाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अंबेजोगाई, बीड येथील अपर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके यांची नागपूरच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या पोलीस अधीक्षक (अभियान) पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विभागाची जबाबदारी आता त्यांच्याकडे असणार आहे..ठाणे ग्रामीणचे अपर पोलीस अधीक्षक अनमोल मित्तल यांची अंबेजोगाई, बीड येथे बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी ठाणे शहर परिमंडळ क्रमांक एकच्या पोलीस उपायुक्त मिना मखवाना यांची नियुक्ती झाली आहे. तर जयंत बजबळे यांची ठाणे शहर पोलीस उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे..वैशाली ईश्वर कडुकर यांची साताऱ्याहून पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. संदीप जाधव यांना नांदेडचे अपर पोलीस अधीक्षकपद देण्यात आले आहे. सुरज गुरव यांची नांदेडहून साताऱ्यात बदली झाली आहे. नरसिंग यादव यांची ठाणे नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..Delhi Police IPS Transfers : दिल्ली पोलिस दलात मोठा फेरबदल; 5 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कोणाची कुठे नियुक्ती? पाहा बदल्यांची यादी.याशिवाय रत्नागिरी, लातूर, भंडारा, नाशिक, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील पदांवरही बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एकाच आदेशातून राज्यभरातील १९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना करण्यात आल्याने पोलीस प्रशासनात महत्त्वाचे फेरबदल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.