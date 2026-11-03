महाराष्ट्र बातम्या

राज्याच्या पोलीस दलात मोठे बदल, आयपीएस अधिकाऱ्यांसह १९ जणांच्या बदल्या

Maharashtra Police Transfers : वरिष्ठ आयपीएस आणि राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाने जारी केले आहेत. एकाच आदेशातून राज्यभरातील १९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना करण्यात आल्याने पोलीस प्रशासनात महत्त्वाचे फेरबदल झाले आहेत.
Iran-US War

Iran-US War

esakal

Shubham Banubakode
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महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस आणि राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाने जारी केले आहेत. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या या शासन आदेशानुसार एकूण १९ अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये ठाणे पोलीस दलातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर नागपुरातील अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या पोलीस अधीक्षकपदी चेतना तिडके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

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