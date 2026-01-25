महाराष्ट्र बातम्या
Gulabrao Patil Controversy : "तुमची बायको हेमा मालिनी आहे" असं समजा, शिवसेनेच्या मंत्र्याचा पुन्हा तोल सुटला
Shiv Sena Minister : मतदानाच्या दिवशी "तुमची बायको हेमा मालिनी आहे असं समजा” या विधानामुळे वाद निर्माण झाला. सोशल मीडियावर तीव्र टीका आणि मीम्स व्हायरल झाले. याआधीही “हेमा मालिनीच्या गालासारखे रस्ते” या वक्तव्यामुळे ते वादात सापडले होते.
राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री तथा शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते गुलाबराव पाटील पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने टीकेच धनी बनले आहेत. राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या पूर्वसंध्येला जळगावमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. मतदानाच्या अधिकारावर भाष्य करताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख करत उत्तम मुद्दा मांडला, पण लगेचच एक वादग्रस्त वक्तव्य केले, ज्यामुळे त्यांच्यावर राज्यभरातून टीका होत आहे.