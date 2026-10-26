Sanjay Letter : मनोज जरांगेंचा ५०० कोटींचा ऑडिओ बॉम्ब’: संजय राऊतांचे अमित शाहांना पत्र, केली 'ही' महत्त्वाची मागणी

Sanjay Raut ED Letter: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या क्लिपमध्ये मनोज जरांगे यांचे आंदोलन मोडीत काढण्याची रणनीती आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत भाजपने ५०० कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा केला जात आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.या प्रकरणावरून आता शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. या कथित आर्थिक व्यवहाराची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) सोपवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर या पत्राचा फोटो शेअर केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’ (PMLA) अंतर्गत येत असल्याचा दावा करत त्यांनी ईडीमार्फत चौकशी करण्याची विनंती केली आहे..संजय राऊत बिश्नोई टोळीचा खबर्या? त्यांची पण चौकशी करा; सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची मागणी.‘आंदोलनेही विकत घेण्याचा प्रयत्न’संजय राऊत यांनी पत्रात भाजपवर टीका केली आहे. आतापर्यंत भाजप खासदार, आमदार, राजकीय पक्ष आणि निवडणुका विकत घेत असल्याचे आरोप होत होते. आता आंदोलनेही विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..महाराष्ट्रातील ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराची माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली असेल, असेही राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे. भाजपने श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यासाठी 500 कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले जात असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.मात्र, या पैशांचा स्रोत काय होता, ही रक्कम प्रत्यक्षात जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचली होती का आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे नेमके काय आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे..अमित शहा काय भूमिका घेणार?मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमधील दाव्यांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. संजय राऊत यांनी आता या प्रकरणात ईडीच्या चौकशीची मागणी केल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..राऊत यांच्या पत्रावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काय भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा तपास ईडीकडे सोपवला जाणार का, तसेच कथित ऑडिओ क्लिपमधील दाव्यांची अधिकृत चौकशी होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.