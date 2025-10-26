महाराष्ट्र बातम्या

Government Job: महाराष्ट्रात ९३८ सरकारी पदांसाठी भरती; २७ ऑक्टोबरपर्यंतच अर्ज करता येणार, जाणून घ्या प्रक्रिया...

Maharashtra Government Job News: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ९३८ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. mpsc.gov.in द्वारे २७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी बंपर भरतीची घोषणा केली आहे. MPSC गट क सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाली. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इच्छुक पात्र उमेदवार २७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत MPSC च्या अधिकृत वेबसाइट mpsc.gov.in वर अर्ज करू शकतात. या तारखेनंतर उमेदवारांना दुसरी संधी दिली जाणार नाही. अर्जासोबत विहित शुल्क सादर करावे लागेल.

