Government Job: महाराष्ट्रात ९३८ सरकारी पदांसाठी भरती; २७ ऑक्टोबरपर्यंतच अर्ज करता येणार, जाणून घ्या प्रक्रिया...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी बंपर भरतीची घोषणा केली आहे. MPSC गट क सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाली. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इच्छुक पात्र उमेदवार २७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत MPSC च्या अधिकृत वेबसाइट mpsc.gov.in वर अर्ज करू शकतात. या तारखेनंतर उमेदवारांना दुसरी संधी दिली जाणार नाही. अर्जासोबत विहित शुल्क सादर करावे लागेल..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग लिपिक टंकलेखक, कर सहाय्यक, उद्योग निरीक्षक आणि तांत्रिक सहाय्यक अशा ९३८ पदांसाठी पात्र उमेदवारांची भरती करणार आहे. प्रत्येक पदाची स्वतःची शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि पगाराची आवश्यकता आहे. अर्ज भरण्यापूर्वी, वेबसाइटवरील संबंधित तपशीलांची पडताळणी करा. कोणत्याही विसंगतीमुळे अर्ज नाकारला जाईल. महाराष्ट्रात,सरकारी नोकऱ्यामराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे..AI Career: AI मध्ये करिअर करायचंय? ऑस्ट्रेलियातील टॉप युनिव्हर्सिटीजची यादी येथे पहा!.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या ९३८ पदांसाठी भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता आणि काही कौशल्ये अनिवार्य केली आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या भरतीसाठी अर्जदारांचे वय किमान १८ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ३८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा १ फेब्रुवारी २०२६ पासून मोजली जाईल. निवडलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पद आणि अनुभवानुसार ₹१९,९०० ते ₹१,१२,४०० पर्यंत मासिक वेतन मिळेल. .निवड लेखी परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि कौशल्य चाचणीवर आधारित असेल. अर्ज शुल्क तपशील खालील तक्त्यामध्ये आढळू शकतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या भरतींसाठी तुम्ही MPSC ची अधिकृत वेबसाइट mpsc.gov.in ला भेट द्या. होम पेजवरील भरती २०२५ सूचना लिंकवर क्लिक करा. .Career Tips : करिअरमधील अडचणींवर मात करायचे? यशस्वी होण्यासाठी हे नियम लक्षात ठेवा!.नोंदणी करा आणि लॉग इन करा. लॉगिन क्रेडेन्शियल्समध्ये मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी सारखे तपशील प्रविष्ट करा. युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा. तेथे विचारलेले सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करा आणि अपलोड करा. विहित शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने जमा करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.