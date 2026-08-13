Maharashtra Rain Alert : कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता, मुंबई-पुण्यात कसं असेल हवामान?

Maharashtra Rain Alert: Heavy Rain Expected on August 13–15 : राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने कोकण आणि विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी गुरुवारी (ता. १३) पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे..पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशाच्या किनाऱ्यालगत उत्तर बंगालच्या उपसागरावर असलेल्या कमी दाबाचा पट्टा बुधवारी त्याच भागात कायम होता. त्याच्याशी संबंधित चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत विस्तारलेली आहे. वायव्य मध्य प्रदेश आणि लगतच्या परिसरावर असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र त्याच भागात बुधवारीदेखील कायम होते. .हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट या तीन दिवसांत महाराष्ट्रातील विविध भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्य महाराष्ट्राचा घाट परिसर आणि उत्तर कोकणात पावसाचा जोर अधिक राहणार असून काही ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .हवामान खात्याच्या ताज्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथा परिसर आणि उत्तर कोकणात तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. दक्षिण कोकण आणि गोव्यातही तुरळक ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..Monsoon Update : पुढील तीन तास महत्त्वाचे ! मुंबई, ठाणे अन् पुण्यात जोरदार पावसाची शक्यता; तुमच्या जिल्ह्यात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.मुंबईतील पावसाचा अंदाजमुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये आकाश सामान्यतः ढगाळ राहील आणि मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. .Maharashtra Rain Forecast : पुणे, सातारा, कोल्हापूरमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; राज्यातील इतर जिल्ह्यांत आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.१५ ऑगस्टच्या विभागवार अंदाजानुसार कोकण आणि विदर्भात बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असून तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडू शकतो. विदर्भात मेघगर्जनेसह कडकडाट होण्याचीही शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Rain Update : मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार तर राज्यातील 'या' भागांत आज हलक्या पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी.पुण्यात कसा असेल पाऊस?पुण्यात १३ ऑगस्टला आकाश सामान्यतः ढगाळ राहून खूप हलका ते हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडू शकतो. १४ ऑगस्टला आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारी-संध्याकाळी सामान्यतः ढगाळ होईल आणि हलका पाऊस पडेल. घाट परिसरात जोरदार ते खूप जोरदार पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.