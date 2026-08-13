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Maharashtra Rain Alert : कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता, मुंबई-पुण्यात कसं असेल हवामान?

Maharashtra Weather : महाराष्ट्रात १३ ते १५ ऑगस्टदरम्यान पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडू शकतो. मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसर आणि उत्तर कोकणात अतिवृष्टीची शक्यता असून विशेष काळजी घेण्याचा इशारा आहे.
Maharashtra Rain Alert: Heavy rainfall is likely across Konkan

Maharashtra Rain Alert: Heavy rainfall is likely across Konkan

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Rain Alert: Heavy Rain Expected on August 13–15 : राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने कोकण आणि विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी गुरुवारी (ता. १३) पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे.

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