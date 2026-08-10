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Maharashtra Rain Alert : राज्यात आज जोरदार पावसाची शक्यता, अनेक जिल्ह्यांत येलो अलर्ट जारी; तुमच्या भागात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Yellow Alert IMD : हवामान विभागाने अनेक जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. कमी दाबाचा पट्टा राजस्थान ते बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय असून चक्राकार वारे तयार झाले आहेत.
Heavy Rain Likely in Pune Ghats, Akola and Amravati

Heavy Rain Likely in Pune Ghats, Akola and Amravati

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Heavy Rain Likely in Pune Ghats, Akola and Amravati : राज्यात पावसाने उघडीप दिली असली तरी तुरळक ठिकाणी ऊन-सावल्यांच्या खेळात पाऊस हजेरी लावत आहे. आज (ता. १०) पुणे जिल्ह्याचा घाटमाथा, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांत जोरदार सरींची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी वादळी वारे व विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.

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