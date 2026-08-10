Maharashtra Rain Alert : राज्यात आज जोरदार पावसाची शक्यता, अनेक जिल्ह्यांत येलो अलर्ट जारी; तुमच्या भागात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Heavy Rain Likely in Pune Ghats, Akola and Amravati : राज्यात पावसाने उघडीप दिली असली तरी तुरळक ठिकाणी ऊन-सावल्यांच्या खेळात पाऊस हजेरी लावत आहे. आज (ता. १०) पुणे जिल्ह्याचा घाटमाथा, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांत जोरदार सरींची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी वादळी वारे व विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे..मॉन्सूनशी संबंधित कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या बिकानेर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील कमी दाबाचे केंद्र ते पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत समुद्रसपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर सक्रिय आहे. दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशाच्या किनाऱ्यालगत उद्यापर्यंत (ता. ११) चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार होण्याची शक्यता असून गुरुवारी (ता. १३) या भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचे संकेत आहेत..Maharashtra Rain Alert : मुंबई, ठाणे, रायगडला ऑरेंज अलर्ट, हवामान विभागाचा पुढील २४ तासांचा अंदाज; मराठवाड्यात पावसाची प्रतिक्षा.रविवारी (ता. ९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत डहाणू येथे राज्यातील उच्चांकी ३३.१ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १७.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत ताम्हिणी येथे सर्वाधिक ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..आज पुणे घाटमाथा, अकोला व अमरावती जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे. जळगाव, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, वर्धा व नागपूर जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उर्वरित मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी ऊन-सावल्यांच्या खेळात विजांसह हलक्या सरींची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..पश्चिम बंगाल व उत्तर ओडिशाच्या किनाऱ्यालगत तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र जमिनीवर आले असून रविवारी ही प्रणाली छत्तीसगड व मध्य प्रदेशावर सक्रिय होती. त्यासोबतच समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.