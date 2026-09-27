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Maharashtra Rain : महाराष्ट्रातून पाऊस गायब होणार? मोठ्या पावसाचा इशारा नाही

Rain Forecast Maharashtra : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात मोठ्या पावसाचा इशारा नसल्याने पुढील काही दिवसांचे हवामान कसे राहणार, जाणून घ्या.
Maharashtra Rain Forecast

Maharashtra Rain Forecast

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाने पुन्हा उघडीप घेतली असून, २७ सप्टेंबरला राज्यातील कोणत्याही भागासाठी मोठ्या पावसाचा इशारा देण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी आणि मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता असली तरी सर्वदूर पाऊस पडण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे.

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