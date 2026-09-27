Maharashtra Rain : महाराष्ट्रातून पाऊस गायब होणार? मोठ्या पावसाचा इशारा नाही

Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाने पुन्हा उघडीप घेतली असून, २७ सप्टेंबरला राज्यातील कोणत्याही भागासाठी मोठ्या पावसाचा इशारा देण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी आणि मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता असली तरी सर्वदूर पाऊस पडण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे..कोकणातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत पावसाने विश्रांती घेतली आहे. तुरळक ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता असून, जोरदार पावसाचा अंदाज नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांत हवामान कोरडे व दमट राहण्याची शक्यता आहे. घाटमाथ्याच्या परिसरात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडू शकतात..मध्य महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरींसह मेघगर्जना होण्याची शक्यता आहे. मात्र, २७ सप्टेंबरला या भागासाठी कोणताही पावसाचा इशारा नाही. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांत हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. लातूर आणि धाराशिवमध्ये हलक्या ते मध्यम सरींची शक्यता आहे. काही भागांत पुढील काळात पावसाचा इशारा मिळण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज; मॉन्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला पोषक हवामान.विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत पावसाने उघडीप घेतली आहे. पुढील काही दिवस काही ठिकाणी ढगाळ, तर काही भागांत कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. एकूणच, राज्यात सध्या पावसाचा जोर कमी झाला असून, तुरळक भाग वगळता दमदार पावसाची शक्यता कमी आहे. पावसाची तूट कायम असल्याने खरीप पिकांवर त्याचा परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.