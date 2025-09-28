Maharashtra Rain Update : दिलासादायक! थैमान घालणारा पाऊस उघडीप देणार; मुंबई,पुणेसह मराठवाड्यात पुढील २४ तासांत जोर ओसरणार

Summaryमुंबई, पुणे आणि मराठवाड्यात जोरदार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.नांदेडमध्ये गोदावरी नदीला, तर बीड-लातूर-धाराशिवमध्ये मांजरा नदीला पूर आला आहे.काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा-महाविद्यालये आठ दिवसांपासून बंद आहेत..राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा वाढला असून मराठावाड्यात पुन्हा पूरस्थिती निर्माण झाली आहे रविवारी पुन्हा अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत. मुंबईत आणि पुण्याच्या घाटमाथ्यावरही जोरदार पाऊस कोसळत आहे. पण पुढील ४८ तासांत पावसाचा जोर कमी होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. मुंबईतही पावसाचा जोर कमी होताना दिसत आहे तर पुण्यातील खडकवासला धरणसाखळी क्षेत्रात पाऊस कमी झाला आहे, त्यामुळे धरणातून विसर्ग कमी करण्यात येणार आहे. .मराठवाड्यात मात्र पूरस्थिती कायम असून शुक्रवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नांदेडमधे गोदावरी नदीला पूर आला आहे तर बीड, लातूर व धाराशिवमधील मांजरा नदीला पुन्हा पूरआला. अनेक भागांत एनडीआरएफचे बचावकार्य सुरु आहे. काही जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालये मागील आठ दिवसांपासून बंद आहेत. .पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?.अतिवृष्टीने थैमान घातले असतनाच आता एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. डिप्रेशनचे अतितीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रात परिवर्तित झाले आहे त्यामुळे राज्यातील पावसाचा जोर ओसरणार आहे. येत्या २४ तासांत पाऊस आणखी कमी होणार आहे. .कमी दाबाचे क्षेत्र २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान पश्चिमेकडे सरकत उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्राच्या भागातून जाणार आहे, अशी माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, पश्चिम मराहाष्ट्रासह मराठवाड्यातही पावसाचा जोर कमी होणार आहे. .FAQsप्र. महाराष्ट्रात सध्या पावसाची काय स्थिती आहे? उ. राज्यात मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.प्र. कोणत्या भागांत पूरस्थिती जास्त गंभीर आहे? उ. नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव भागांमध्ये पूरस्थिती गंभीर आहे.प्र. शाळा आणि महाविद्यालयांवर काय परिणाम झाला आहे? उ. काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा-महाविद्यालये आठ दिवसांपासून बंद आहेत.प्र. पावसाचा जोर कमी होण्यामागील कारण काय आहे? उ. कमी दाबाचे क्षेत्र पश्चिमेकडे सरकल्याने पावसाचा जोर ओसरत आहे.प्र. मुंबई-पुण्यात पुढील काही दिवसांत हवामान कसे राहणार? उ. पुढील २४-४८ तासांत पावसाचा जोर कमी होईल.प्र. कमी दाबाचे क्षेत्र कुठून जाणार आहे? उ. ते उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्रातून सरकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.