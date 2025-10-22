Maharashtra Rain Alert : राज्यासाठी पुढचे चार दिवस महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट, हवामान खात्याचा अंदाज....

ऐन दिवाळीत राज्यात पावसानं हजेरी लावली आहे. मंगळवारी मुंबई-उपनगरासह राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागांना पावसानं झोडपून काढलं आहे. सध्या बंगालच्या उपसागरात सक्रिय असणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं राज्यात पाऊस पडतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता पुढचे चार दिवस राज्यात पावसाची शक्यता असून काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर राज्यातील काही जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार 22 ऑक्टोबर रोजी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, चंद्रपूर, गडचिरोली, बुलढाणा या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे..Mumbai Rain: मुंबईसह ठाण्यात मुसळधार पाऊस! रस्त्यांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावली, नागरिकांची तारांबळ.याशिवाय 23 ऑक्टोबर रोजी पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर ,बीड, नांदेड, वर्धा, चंद्रपूर, वाशिम, यवतमाळ गोंदिया, गडचिरोलीत मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलं आहे. तसेच 24 ऑक्टोबर रोजी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ,कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ नागपूर, चंद्रपूर, तर 25 ऑक्टोबर रोजी रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर ,संभाजीनगर, बीड, धाराशिव जिह्यात पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Unseasonal Rain : सुधागड तालुक्यात परतीच्या पावसाचा कहर; शेतकरी आणि व्यापारी संकटात.दरम्यान, काल मुंबईत उपनगरासह राज्यातील अनेक भागात पावसाने हजेरी लावली. मुंबईतील फोर्ट, भायखळा, लालबाग, दादर, प्रभादेवी, परळ, सायन, कुर्ला, वांद्रे, पवई, अंधेरी आणि मालाड या भागांत चांगला पाऊस झाला. अचानक पाऊस सुरू झाल्याने कामावरून घरी जाणारे तसेच दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारात आलेले नागरिक अडचणीत सापडले. याशिवाय विदर्भातील वर्ध, अमरावतीतही पावसानं झोडपून काढलं आहे. त्यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.