Maharashtra Rain Alert : राज्यासाठी पुढचे चार दिवस महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट, हवामान खात्याचा अंदाज....

IMD Yellow Alert for Vidarbha, Marathwada, Konkan : पुढचे चार दिवस राज्यासाठी महत्त्वाचे असून या दिवसांत पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी केला आहे.
Shubham Banubakode
ऐन दिवाळीत राज्यात पावसानं हजेरी लावली आहे. मंगळवारी मुंबई-उपनगरासह राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागांना पावसानं झोडपून काढलं आहे. सध्या बंगालच्या उपसागरात सक्रिय असणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं राज्यात पाऊस पडतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता पुढचे चार दिवस राज्यात पावसाची शक्यता असून काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

