Satara Female Doctor : ती बीडची आहे म्हणून जर... धनंजय मुंडे साताऱ्यातील महिला डॉक्टर प्रकरणावर नेमकं काय म्हणाले?

Summary1️⃣ साताऱ्यातील फलटण येथे महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येने राज्यभरात खळबळ माजली आहे.2️⃣ मृत डॉक्टरच्या कुटुंबियांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.3️⃣ पीडित डॉक्टर मूळच्या बीड जिल्ह्यातील असून फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत होत्या..सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये जिल्हा उपरुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येने राज्यात खळबळ माजली आहे. दरम्यान या प्रकरणात पीडित मृत डॉक्टरच्या कुटुंबियांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. मूळची बीड जिल्ह्यातील असलेली डॉक्टर महिला फलटणयेथे कार्यरत होती. या प्रकरणावर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे तसेच आरोपींना कठोर शासन व्हावे अशी मागणी केली आहे. माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनीही आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी अशी मागणी करत याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचे सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले आहे. .धनंजय मुंडे यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटले? सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे रुग्णसेवेत असलेल्या व मूळच्या बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील महिला डॉक्टर यांच्याबाबत घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. माझ्या त्या डॉक्टर भगिनीला भावपूर्ण श्रद्धांजली. तिच्या अकाली निधनाने कुटुंबियांवर कोसळलेल्या दुःखात मी सहभागी आहे. .या घटनेतील दोषींना कठोर शासन व्हावे, तसेच ती मुंडे आहे व बीडची आहे म्हणून तिने केलेल्या तक्रारी वरिष्ठांनी डावलल्या असतील तर हे अतिशय गंभीर आहे..या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र एस आय टी नेमून चौकशी करण्यात यावी तसेच हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवले जावे व दोषींना कडक शासन व्हावे, याबाबत उद्या राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र देणार आहे. असे धनंजय मुंडे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..FAQs Q1. फलटणमध्ये काय घटना घडली?फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली. Q2. मृत महिला डॉक्टर कुठल्या जिल्ह्याची होती?त्या बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्याच्या रहिवासी होत्या. Q3. डॉक्टरच्या कुटुंबियांनी कोणते आरोप केले आहेत?कुटुंबियांनी पोलिसांवर योग्य कारवाई न केल्याचा आणि तक्रारी डावलल्याचा आरोप केला आहे.Q4. धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणाबद्दल काय म्हटले?मुंडे यांनी दोषींना कठोर शिक्षा व SIT चौकशीची मागणी केली आहे.Q5. मुंडे मुख्यमंत्र्यांना काय करणार आहेत?ते मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणाबाबत पत्र देणार आहेत.Q6. या प्रकरणावर जनतेची प्रतिक्रिया काय आहे?सर्वसामान्य आणि नेत्यांनीही संताप व्यक्त करून न्यायाची मागणी केली आहे.