Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेच्या २६ लाख लाभार्थी महिलांची सुक्ष्म छाननी; आदिती तटकरे यांची माहिती
Micro-scrutiny begins on 26 lakh 'Mazi Ladki Bahin' scheme beneficiaries: या लाभार्थी महिला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत. त्यांची आता सूक्ष्म छाननी क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे. छाननीअंती या लाभार्थींची पात्रता-अपात्रता स्पष्ट होणार आहे.
Aditi Tatkare: महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी २६ लाख लाभार्थी निकषानुसार पात्र दिसून येत नसल्याने त्यांची सूक्ष्म छाननी सुरु करण्यात आली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’द्वारे ही माहिती दिली.