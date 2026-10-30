Maharashtra SIR Deadline : महाराष्ट्रात SIR ची मुदत १३ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली; सुप्रीम कोर्टाने फटकारताच निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

Maharashtra SIR Deadline Extended to November 13 : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून ( SIR) देशभरात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर आयोगाने काही राज्यांमध्ये दावे आणि आक्षेप नोंदवण्याची मुदत वाढवली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश असून, आता राज्यातील नागरिकांना १३ नोव्हेंबरपर्यंत मतदार यादीसंदर्भात दावे आणि आक्षेप नोंदवता येणार आहेत. तसेच महाराष्ट्रासह पाच राज्यांच्या अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याच्या तारखांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मसुदा मतदार यादीतून नाव वगळल्या गेलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.महाराष्ट्रात १३ नोव्हेंबरपर्यंत संधीनिवडणूक आयोगाने नागालँड, तेलंगणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा या पाच राज्यांमध्ये दावे आणि आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात ही मुदत २६ ऑक्टोबर रोजी संपली होती. मात्र, आता नागरिकांना १३ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. आंध्र प्रदेश आणि हरियाणामध्ये २० नोव्हेंबरपर्यंत, नागालँडमध्ये २५ नोव्हेंबरपर्यंत, तर तेलंगणामध्ये २६ नोव्हेंबरपर्यंत दावे आणि आक्षेप नोंदवता येतील..निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. नव्या वेळापत्रकानुसार, महाराष्ट्रासह या पाच राज्यांतील अंतिम मतदार याद्या ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मतदार यादीत नाव नसलेल्या किंवा नोंदींबाबत आक्षेप असलेल्या नागरिकांसाठी ही महत्त्वाची संधी ठरणार आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले महत्त्वाचे प्रश्नदिल्लीतील विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच दावे आणि आक्षेप नोंदवण्याची ३० ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत वाढवण्याचा विचार करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला केली होती. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात आयोगाने मुदतवाढीचा निर्णय घेतला..मतदार यादीत नाव असताना फॉर्म ६ कशाला? SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला सवाल.सुनावणीदरम्यान, SIR प्रक्रियेत मसुदा मतदार यादीतून सुमारे ४७ लाख मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. या नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना आपली नावे पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी देण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली..न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. ज्या नागरिकांची नावे यापूर्वीच मतदार यादीत नोंदवलेली होती, मात्र पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान ती मसुदा यादीतून वगळली गेली, त्यांना पुन्हा नावनोंदणीसाठी 'फॉर्म ६' भरण्यास का सांगितले जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. कारण, फॉर्म ६ हा प्रामुख्याने नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरला जातो..दिल्लीतील मुदतीतही बदलदिल्लीतील मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेसाठीही निवडणूक आयोगाने मुदत वाढवली आहे. यापूर्वी ३० ऑक्टोबरपर्यंत दावे आणि आक्षेप नोंदवता येणार होते. आता ही मुदत २५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दावे निकाली काढण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबरवरून १५ डिसेंबर करण्यात आली आहे. दिल्लीची अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे..SIR Voter Name Deletion Controversy : लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न? निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच भरले 61,000 पेक्षा जास्त अर्ज; नावे वगळण्यासाठी संशयास्पद हालचाली.मतदारांनी काय करावे?ज्या नागरिकांची नावे मसुदा मतदार यादीत नाहीत, त्यांनी आपल्या नावाची नोंदणी करण्यासाठी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि लागू असलेल्या प्रक्रियेनुसार अर्ज करावा. नवीन मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म ६, तर मतदार यादीतील नोंदींशी संबंधित आक्षेपांसाठी परिस्थितीनुसार संबंधित फॉर्म वापरता येतो. फॉर्म ७ चा वापर प्रामुख्याने नाव वगळण्याबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी, तर फॉर्म ८ चा वापर नोंदी दुरुस्त करणे किंवा पत्ता बदलण्यासारख्या बाबींसाठी केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.