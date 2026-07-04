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Smart Meter Maharashtra : स्मार्ट मीटरला भाजपच्या मंत्री आमदारांचाच विरोध, ग्रामीण भागात रोष वाढला; स्मार्ट मीटर बसवणे बंद होणार? ऊर्जा मंत्रीचे स्पष्टीकरण

Smart Electricity Meter : स्मार्ट मीटरविरोधात ग्रामीण भागात नाराजी वाढत असताना भाजपचे मंत्री आणि आमदारांनीही आक्षेप नोंदवले. स्मार्ट मीटर बसवण्याबाबत ऊर्जा मंत्र्यांनी नेमके काय स्पष्टीकरण दिले, जाणून घ्या.
Smart Meter Electricity  Maharashtra

Smart Meter Electricity  Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Smart Meter Controversy : राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेला ग्रामीण भागातून मोठा विरोध होत असतानाच सरकारकडून ही प्रक्रिया नियमांनुसार सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढत असल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानसभेत केला, तर सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे सांगितले. मात्र, विरोधी आमदारांनी सरकारवर दबाव टाकून स्मार्ट मीटर बसविण्याचा आरोप करत ही मोहीम तातडीने थांबविण्याची मागणी केली. यामुळे स्मार्ट मीटरचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला.

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