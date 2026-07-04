Smart Meter Maharashtra : स्मार्ट मीटरला भाजपच्या मंत्री आमदारांचाच विरोध, ग्रामीण भागात रोष वाढला; स्मार्ट मीटर बसवणे बंद होणार? ऊर्जा मंत्रीचे स्पष्टीकरण

Smart Meter Controversy : राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेला ग्रामीण भागातून मोठा विरोध होत असतानाच सरकारकडून ही प्रक्रिया नियमांनुसार सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढत असल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानसभेत केला, तर सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे सांगितले. मात्र, विरोधी आमदारांनी सरकारवर दबाव टाकून स्मार्ट मीटर बसविण्याचा आरोप करत ही मोहीम तातडीने थांबविण्याची मागणी केली. यामुळे स्मार्ट मीटरचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला..विद्युत अधिनियम २००३ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या मीटर विनियम २००६ नुसार राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यापैकी केवळ ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यांचे निवारणही सुरू असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली. स्मार्ट मीटरबाबत आमदारांनी विनाकारण गैरसमज पसरवू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले..पुण्यातील खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि स्मार्ट मीटरसंदर्भातील लक्षवेधीवर उत्तर देताना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी आमदार भीमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. चर्चेत सहभागी होत आमदार चेतन तुपे, नीलेश राणे आणि नाना पटोले यांनी स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.आमदार चेतन तुपे यांनी स्मार्ट मीटरमुळे काही ग्राहकांची वीजबिले तिपटीने वाढल्याचा दावा करत बसविण्यात येणाऱ्या मीटरची अचूकता तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे का, तसेच कोणते मीटर बसवायचे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राहकांना मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला..यावर उत्तर देताना बोर्डीकर म्हणाल्या की, पुण्यात जून २०२६ पर्यंत ९ लाख ७४ हजार स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले. त्यापैकी जादा वीजबिलाबाबत ११ हजार ७७० तक्रारी प्राप्त झाल्या. तपासणीनंतर केवळ चार तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले. त्यामुळे स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढतात, हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी सांगितले..Smart Meter Bill : स्मार्ट मीटरसाठी जास्त पैसे भरले आहेत का? जुलैच्या वीज बिलात मिळणार हजारो रुपयांचा परतावा, या सरकारने घेतला मोठा निर्णय .दरम्यान, ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटरला मोठा विरोध होत असल्याचे आमदार नीलेश राणे यांनी सभागृहात सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात संघर्ष सुरू असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात नागरिकांचा रोष वाढत आहे. परिस्थिती बिघडण्यापूर्वी स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तक्रारींचे प्रमाण कमी असल्याची सरकारी माहिती चुकीची असून, खालच्या स्तरावरील अधिकारी खरी माहिती सरकारपर्यंत पोहोचवत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला..आमदार नाना पटोले यांनीही स्मार्ट मीटरचे काम एका मोठ्या कंपनीला देण्यात आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या मीटरमुळे अनेक ग्राहकांची वीजबिले चारपट वाढल्याने त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असतील, असे मुख्यमंत्री यापूर्वी सभागृहात म्हणाले होते, त्याचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असतील, मात्र सध्या बसविण्यात येत असलेले मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर असल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.