SSC Result 2026 OUT! राज्याचा निकाल 92.09 टक्के; दहावीत पुन्हा मुलींची बाजी, येथे पहा तुमच्या जिल्ह्याचा निकाल

Maharashtra Board SSC Result 2026 announced: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल आज ऑनलाइन स्वरूपात जाहीर केला. राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निकालात यंदा राज्याचा एकूण निकाल ९२.०९ टक्के इतका नोंदवला गेला. विद्यार्थ्यांना दुपारी १ नंतर ऑनलाइन माध्यमातून आपला निकाल पाहता येणार आहे. परीक्षेला बसलेल्या १५ लाख ४२ हजार ४७२ विद्यार्थ्यांपैकी १४ लाख २० हजार ४८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण ठरले. यंदाही मुलींनी मुलांच्या तुलनेत अधिक चांगली कामगिरी करत निकालात आघाडी घेतली..यंदा राज्यभरातून एकूण १५ लाख ५५ हजार २६ विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १५ लाख ४२ हजार ४७२ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. त्यामधील १५ लाख २० हजार ४८६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मुलांचा निकाल ८९.५६ टक्के, तर मुलींचा निकाल ९४.९६ टक्के लागला आहे. मुलींचा निकाल मुलांच्या तुलनेत ५.४० टक्क्यांनी अधिक आहे..यंदाही मुलीच अव्वलमार्च-एप्रिल 2026 दरम्यान घेण्यात आलेल्या या परीक्षेत यावर्षीसुद्दा मुलींनीच चमकदार कामगिरी केली आहे. मात्र, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीचा निकाल जवळपास 2 टक्क्यांनी घटल्याचं शिक्षण मंडळानं स्पष्ट केलं आहे..विभागनिहाय निकालदरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी विभागनिहाय निकालात कोकण विभागानं ९७.६२ टक्के निकालासह पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावलं आहे, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा निकाल सर्वात कमी लागला ८८.४१ टक्के आहे. पुणे विभागाचा निकाल ९४.२४ टक्के, मुंबई विभागाचा ९४.९७ टक्के, नागपूर विभागाचा ८९.०७ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा ८८.४१ टक्के, कोल्हापूर विभागाचा ९५.४७ टक्के, अमरावती विभागाचा ९०.५०टक्के, नाशिक विभागाचा ९०.५३ टक्के, लातूर विभागाचा ८८.४२ टक्के आणि कोकण विभागाचा ९७.६२ टक्के लागला..विद्यार्थी आपला निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर पाहू शकतात:सर्व विद्यार्थी महाराष्ट्र बोर्डाची अधिकृत वेबसाइट तसेच SSC Result Portal वर आपला सीट नंबर आणि आईचे नाव टाकून निकाल पाहू शकतात.https://results.digilocker.gov.inhttps://mahahsscboard.inhttps://sscresult.mkcl.orghttps://results.targetpublications.orghttps://results.navneet.comया वेबसाइटवर जर काही समस्या उद्भवली तर विद्यार्थ्यांना मार्कशीट डाउनलोड करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट्ससोबतच DigiLocker आणि UMANG अॅपचाही वापर करू शकतात. निकाल पाहताना वेबसाइट स्लो झाल्यास काही वेळाने पुन्हा प्रयत्न करण्याचा सल्लासुद्धा मंडळाकडून देण्यात आला आहे..निकालाबाबतची माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंग आणि राज्य मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.