ST Bus conductor drunk : एसटी बसचा कंडक्टर दारूच्या नशेत धुंद; केबिनजवळ जाताच ड्रायव्हरनं...; पाहा VIDEO

Shocking video shows ST bus conductor drunk on duty in Maharashtra : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील एक कंडक्टर ड्युटीवर असताना दारूच्या नशेत धुंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. या घटनेनंतर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातो आहे. धावत्या बसमध्ये कंडक्टर इतका मद्यधुंद होता की, त्याला व्यवस्थित उभेही राहता येत नव्हते..व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसतंय त्याप्रमाणे कंडक्टर ड्रायव्हरच्या केबिनजवळ जाऊन बडबड करतो आहे. तो इतका नशेत आहे की, स्वत:च्या पायावर उभंही राहता येत नाही. एकदा तर तो चक्क बस चालवणाऱ्या ड्रायव्हरच्या अंगावरही जाऊ पडला. यामुळे संतप्त झालेल्या ड्रायव्हरने त्याला आधी समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता..ST Bus: प्रवाशांचा होणार आरामदायी प्रवास! एसटी महामंडळाच्या नियोजनाला वेग, 'या' आगारातून होणार जादा वाहतूक.अखेर ड्रायव्हरचा संयम सुटला आणि त्याने बस बाजुला थांबवून कंडक्टरच्या थेट कानाशिलात लगावली. या घटनेचा व्हिडिओ बसमधील काही प्रवाशांनी त्यांच्या मोबाइलमध्ये कैद केला केला. हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतो आहे..Vallabhnagar ST Bus Stand : वल्लभनगर आगारात सुरक्षा वाढवण्यासाठी १९ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार.मिळालेल्या माहितीनुसार, बोईसर-नाशिक मार्गावरील एसटी बसमध्ये ही घडली. या घटनेनंतर प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. तसेच कंडक्टरच्या या वर्तनामुळे बसमधील सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही प्रवाशांनी या कंडक्टरवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.