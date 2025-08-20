महाराष्ट्र बातम्या

ST Bus conductor drunk : एसटी बसचा कंडक्टर दारूच्या नशेत धुंद; केबिनजवळ जाताच ड्रायव्हरनं...; पाहा VIDEO

ST Bus Conductor Caught Drunk on Duty : धावत्या बसमध्ये कंडक्टर इतका मद्यधुंद आहे की, त्याला व्यवस्थित उभेही राहता येत नाही. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे.
Shocking video shows ST bus conductor drunk on duty in Maharashtra : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील एक कंडक्टर ड्युटीवर असताना दारूच्या नशेत धुंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. या घटनेनंतर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातो आहे. धावत्या बसमध्ये कंडक्टर इतका मद्यधुंद होता की, त्याला व्यवस्थित उभेही राहता येत नव्हते.

