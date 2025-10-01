ST Bus Fare Update : दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना एसटी महामंडळाचा दिलासा, हंगामी भाडेवाढ केली रद्द

Summaryप्रवाशांना ऐन सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळाल्याने समाधान व्यक्त केले गेले.वाढीचा फायदा एसटीला आर्थिकदृष्ट्या व्हायचा पण लोकांचा विरोध झाला.शिवनेरी व शिवाई यांना सुरुवातीपासूनच वाढ लागू नव्हती; इतर बसांवरूनही आता ती मागे घेण्यात आली..राज्य परिवहन महामंडळाने दिवाळीसाठी साठी तिकिट दरात केलेली वाढ आता मागे घेण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशानुसार ही हंगामी भाडेवाढ मागे घेण्यात आली आहे. दिवाळीच्या हंगामात दरवर्षी ही भाडेवाढ करण्यात येत असते. यावर्षीही भाडेवाढ करण्यात आली होती मात्र आज दुसऱ्याच दिवशी प्रवाशांना दिलासा देत हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे..एसटीच्या तिकिट दरामध्ये १० टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार होती. या भाडेवाडीमुळे पूरस्थितीने होरपळलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला आता ऐन सणासुदीच्या काळात आणखी कात्री बसणार होती. पण आता हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याने प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे. .Maharashtra Transport : शिवशाहीच्या पुनर्बांधणीतून ‘हिरकणी’ तयार, राज्य परिवहन महामंडळाचा निर्णय; पुढील आठवड्यापासून प्रवासी सेवेत.दिवाळीच्या सणादरम्यान प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे दरवाढीचा एसटीचा चांगला आर्थिक फायदा होतो. यावर्षी देखील १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या काळात एसटीच्या तिकिट दरात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र राज्यात पूरस्थिती असल्याने तसेच जानेवारीमध्ये एसटीच्या तिकिटदरात १५ टक्के वाढ करण्यात आल्याने या हंगामी भाडेवाढीमुळे प्रवाशांचा खिशाला कात्री बसणार होती. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी असल्याची सूत्रांची माहिती होती. .राज्य परिवहन महामंडळाने ही दरवाढ सर्वच बससाठी लागू केलेली नव्हती. शिवनेरी आणि शिवाई या दोन बसेससाठी तिकिटाचे दर जुनेच ठेवण्यात आले होत मात्र शिवशाही, शिवनेरीसह इतर एसटी बसेसाठी १० टक्के हंगामी तिकिट दरात वाढ करण्यात आली होती. मात्र आता परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशानंतर आता सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळाला. .FAQs प्रश्न: दिवाळीसाठी एसटीने किती टक्के भाडेवाढ जाहीर केली होती? 👉 १० टक्के भाडेवाढ जाहीर केली होती.प्रश्न: भाडेवाढ रद्द करण्यामागे मुख्य कारण काय होते? 👉 पूरस्थितीमुळे त्रस्त नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून.प्रश्न: हा निर्णय कोणी घेतला? 👉 परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी.प्रश्न: कोणत्या बसेसवर भाडेवाढ लागू नव्हती? 👉 शिवनेरी आणि शिवाई या बसवर वाढ लागू नव्हती.प्रश्न: भाडेवाढ कधीपासून लागू होणार होती? 👉 १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान.प्रश्न: प्रवाशांची प्रतिक्रिया काय होती? 👉 भाडेवाढ रद्द झाल्याने प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.