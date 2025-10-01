महाराष्ट्र बातम्या

ST Bus Fare Update : दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना एसटी महामंडळाचा दिलासा, हंगामी भाडेवाढ केली रद्द

ST Fare Cancelled : राज्य परिवहन महामंडळाने दिवाळी सणासाठी तिकिटदरात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला होता. मात्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आदेश देताच ही भाडेवाढ मागे घेण्यात आली. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. प्रवाशांना ऐन सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळाल्याने समाधान व्यक्त केले गेले.

  2. वाढीचा फायदा एसटीला आर्थिकदृष्ट्या व्हायचा पण लोकांचा विरोध झाला.

  3. शिवनेरी व शिवाई यांना सुरुवातीपासूनच वाढ लागू नव्हती; इतर बसांवरूनही आता ती मागे घेण्यात आली.

राज्य परिवहन महामंडळाने दिवाळीसाठी साठी तिकिट दरात केलेली वाढ आता मागे घेण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशानुसार ही हंगामी भाडेवाढ मागे घेण्यात आली आहे. दिवाळीच्या हंगामात दरवर्षी ही भाडेवाढ करण्यात येत असते. यावर्षीही भाडेवाढ करण्यात आली होती मात्र आज दुसऱ्याच दिवशी प्रवाशांना दिलासा देत हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

