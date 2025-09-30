ST Bus Fare Hike : एसटीच्या तिकिट दरात वाढ, ऐन सणासुदीच्या दिवसांत प्रवाशांच्या खिशाला कात्री

Summaryयापूर्वी जानेवारीत १५% वाढ झाल्याने प्रवासी आधीच नाराज आहेत.वाढीमुळे दिवाळीत जास्त प्रवासी मिळाल्याने एसटी महामंडळाला आर्थिक फायदा होणार.शिवनेरी आणि शिवाई बसेससाठी मात्र जुन्या दरानुसारच तिकिटे मिळणार आहेत..आधीच पूरस्थितीने होरपळलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला आता ऐन सणासुदीच्या काळात आणखी कात्री बसणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने तिकिट दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दरवाढ दिवाळीसाठी असून एसटीच्या तिकिट दरामध्ये दहा टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार आहे. एसटीकडून दरवर्षी ही हंगामी दरवाढ करण्यात येते. .ही वाढ दिवाळीत प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते, त्यामुळे दरवाढीचा एसटीला मोठा आर्थिक फायदा होतो आहे. १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या काळात एसटीच्या तिकिट दरात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एसटी महामंडळाने जानेवारी महिन्यात १५ टक्के वाढ केली होती, याबाबत प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली होती आता हंगामी १० टक्के वाढ करण्यात आल्याने प्रवाशांचा खिसा चांगलाच रिकामा होणार आहे. .Manmad MSRTC Depot: प्रवाशांची सेवा कमी गैरसोयीच अधिक! राज्य परिवहन महामंडळाने गौरविलेले हेच का ते सुंदर स्वच्छ बसस्थानक?.राज्य परिवहन महामंडळाने ही दरवाढ सर्वच बससाठी लागू केलेली नाही. शिवनेरी आणि शिवाई या दोन बसेससाठी तिकिटाचे दर जुनेच असतील, मात्र शिवशाही, शिवनेरीसह इतर एसटी बसेसाठी दिवळीत १० टक्के दरवाढ असेल. .FAQsप्र.१: एसटी तिकिट दरात किती वाढ करण्यात आली आहे? उ: एसटीच्या तिकिट दरात १०% वाढ करण्यात आली आहे.प्र.२: ही दरवाढ कोणत्या काळासाठी लागू असेल? उ: ही दरवाढ १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबरपर्यंत लागू असेल.प्र.३: सर्व बस प्रकारांवर दरवाढ लागू होणार का? उ: नाही, शिवनेरी आणि शिवाई या बसेसवर दरवाढ लागू होणार नाही.प्र.४: प्रवासी या निर्णयाबाबत काय प्रतिक्रिया देत आहेत? उ: प्रवासी नाराज आहेत कारण यापूर्वीच जानेवारीत १५% वाढ करण्यात आली होती.प्र.५: एसटी महामंडळाला या दरवाढीचा काय फायदा होणार आहे? उ: दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात प्रवासी मिळाल्यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक फायदा होईल.प्र.६: ही दरवाढ हंगामी स्वरूपाची आहे का? उ: होय, दरवर्षी दिवाळीच्या काळात अशी हंगामी दरवाढ करण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.