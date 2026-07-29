महाराष्ट्र बातम्या

एसटी स्मार्ट कार्डसाठी मोठा दिलासा! अर्जाची मुदत वाढवली; पण किती? जाणून घ्या नवी मुदत

Maharashtra ST NCMC Smart Card Deadline Extended Till September 1 : परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली आहे.
Maharashtra ST NCMC Smart Card Deadline Extended Till September 1

Maharashtra ST NCMC Smart Card Deadline Extended Till September 1

esakal

Shubham Banubakode
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एसटी प्रवासात शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध सवलतींसाठी NCMC स्मार्ट कार्ड १ ऑगस्टपासून अनिवार्य करण्यात येणार होते. मात्र, अनेक पात्र ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप हे कार्ड प्रत्यक्षात मिळाले नसल्याने राज्य सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली आहे.

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