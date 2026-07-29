एसटी स्मार्ट कार्डसाठी मोठा दिलासा! अर्जाची मुदत वाढवली; पण किती? जाणून घ्या नवी मुदत

एसटी प्रवासात शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध सवलतींसाठी NCMC स्मार्ट कार्ड १ ऑगस्टपासून अनिवार्य करण्यात येणार होते. मात्र, अनेक पात्र ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप हे कार्ड प्रत्यक्षात मिळाले नसल्याने राज्य सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली आहे..याबाबत बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, ''शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तांत्रिक अडचणी किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिक अथवा महिला प्रवाशाला गैरसोय होऊ नये, म्हणून NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.''.MSRTC Smart Card: १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू! महिला, ज्येष्ठ नागरिकांनी तातडीने काढा NCMC स्मार्ट कार्ड; अन्यथा सवलतीच्या प्रवासात अडचणी.दरम्यान, राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना प्रवासात विविध सवलती दिल्या जातात. याच सर्व सवलती अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी NCMC स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, राज्यभरातील अनेक पात्र प्रवाशांनी स्मार्ट कार्डसाठी अर्ज करूनही त्यांना अद्याप प्रत्यक्ष कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ कार्ड वितरणातील विलंबामुळे पात्र नागरिकांना शासनाच्या सवलतींपासून वंचित राहावे लागू नये, याची दखल परिवहन विभागाने घेतली आहे..HSRP नंबरप्लेटची मुदत फक्त आज! किमान नोंदणी तरी करा, नाहीतर... दंडात्मक कारवाईसह १ जुलैनंतर तुमच्या गाडीची 'ही' कामे थांबणार .दरम्यान, राज्यातील अनेक बसस्थानके आणि एसटी डेपोमध्ये स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी सरकारने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.