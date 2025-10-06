महाराष्ट्र बातम्या

S.T. Workers: दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा इशारा; मशाल मोर्चा निघणार, नेमक्या मागण्या काय?

Maharashtra ST employees threaten indefinite strike over pending dues, bonus, and pay revision before Diwali: ऐन दिवाळीमध्ये एसटी बसचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. सरकार यातून तोडगा काढणार का, हे पहाणं महत्त्वाचं आहे.
S.T. Workers: दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा इशारा; मशाल मोर्चा निघणार, नेमक्या मागण्या काय?
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: महागाई भत्ता, वेतनवाढीतील फरक, दिवाळी भेट रकमेसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे एसटी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अनोखा ‘टीझर’ सादर केला. राज्यभरातील ५००पेक्षा अधिक कामगार प्रतिनिधींनी पेटत्या मशाली आणि मागण्यांचे फलक हातात घेत दादर येथे निदर्शने केली. येत्या रविवारी (ता.१२) होणाऱ्या आंदोलनाचा हा ‘टीझर’ सादर करून एसटी प्रशासनाला गंभीर इशारा देण्यात आला.

