S.T. Workers: दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा इशारा; मशाल मोर्चा निघणार, नेमक्या मागण्या काय?

मुंबई: महागाई भत्ता, वेतनवाढीतील फरक, दिवाळी भेट रकमेसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे एसटी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अनोखा ‘टीझर’ सादर केला. राज्यभरातील ५००पेक्षा अधिक कामगार प्रतिनिधींनी पेटत्या मशाली आणि मागण्यांचे फलक हातात घेत दादर येथे निदर्शने केली. येत्या रविवारी (ता.१२) होणाऱ्या आंदोलनाचा हा ‘टीझर’ सादर करून एसटी प्रशासनाला गंभीर इशारा देण्यात आला..मुदतीपूर्वी मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला. त्यामुळे दिवाळीच्या सणात एसटीची वाहतूक विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. टिळक भवन येथील सभागृहात ‘टीझर’चे सादरीकरण झाले. ‘एसटी कामगार चळवळीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा १२ ऑक्टोबरच्या रात्री १२ वाजता निघेल आणि पुढे तो बेमुदत ठिय्या आंदोलनात रूपांतरित होईल. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, ही आमची इच्छा असली तरी प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती गंभीर बनेल,’ असा इशारा बरगे यांनी दिला..Pune Water Close : पुणे शहराच्या बहुतांश भागात गुरुवारी पाणी पुरवठा राहणार बंद.या आहेत मागण्या- दिवाळी भेट म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्यास १७ हजार रुपये द्यावे- सणउचल म्हणून १२ हजार ५०० रुपये द्यावे- थकबाकीच्या रकमेबद्दल निर्णय घ्यावा.Mayawati on Bihar Election : बिहार निवडणुकीसाठी मायावतींनी घेतला मोठा निर्णय ; ट्वीटद्वारे 'बसपा'ची भूमिका जाहीर!.कृती समितीची बैठकआंदोलन नोटिशीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एसटी कामगार कृती समितीची बैठक प्रशासनाने आयोजित केली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.