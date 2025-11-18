महाराष्ट्र बातम्या

New Exam Rules: विद्यार्थ्यांनो दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षेची भीती सोडा! यंदा अनुत्तीर्ण होणे जवळपास अशक्य, 'या' नवीन नियमामुळे टेन्शन कमी झालं

Maharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्डाने विद्यार्थ्यांच्या अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी नवीन परीक्षा नियम जाहीर केले आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांबद्दल विद्यार्थी आधीच चिंतेत आहेत. दुसऱ्या सत्राचे वर्ग ७ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले. परीक्षा जवळ येताच विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता वाढत आहे. पण आता काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या वर्षी अनुत्तीर्ण होणे जवळजवळ अशक्य आहे. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी आणि पालकांना बोर्डाच्या परीक्षेची भीती सोडून द्यावी आणि ताणतणाव टाळावा असे आवाहन केले आहे.

