New Exam Rules: विद्यार्थ्यांनो दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षेची भीती सोडा! यंदा अनुत्तीर्ण होणे जवळपास अशक्य, 'या' नवीन नियमामुळे टेन्शन कमी झालं

फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांबद्दल विद्यार्थी आधीच चिंतेत आहेत. दुसऱ्या सत्राचे वर्ग ७ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले. परीक्षा जवळ येताच विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता वाढत आहे. पण आता काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या वर्षी अनुत्तीर्ण होणे जवळजवळ अशक्य आहे. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी आणि पालकांना बोर्डाच्या परीक्षेची भीती सोडून द्यावी आणि ताणतणाव टाळावा असे आवाहन केले आहे..कारण बोर्डाने प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप इतके सोपे केले आहे की, थोडेसे कष्ट करून प्रत्येक विद्यार्थी सहजपणे उत्तीर्ण होऊ शकतो. यावेळी, दहावीमध्ये त्रिभाषिक सूत्र (मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी) लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार, तिन्ही विषयांमध्ये एकूण १०५ गुण उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेसे आहेत. याचा अर्थ असा की जरी एखाद्या विद्यार्थ्याने एका विषयात ६५ आणि इतर दोन विषयात फक्त २० गुण मिळवले तरीही तो उत्तीर्ण मानला जाईल..बोर्डाच्या परीक्षेत गणित आणि विज्ञान या विषयांना एकत्रितपणे फक्त ७० गुण आवश्यक आहेत. याचा अर्थ बोर्डाने आता विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. नापास होण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात आणली आहे. बोर्डाने यावर्षी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. प्रश्न आता अशा प्रकारे डिझाइन केले आहेत की जर विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम समजून घेतला अभ्यास केला तर ते निश्चितच चांगले गुण मिळवू शकतील..मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना तणावाशिवाय आणि आत्मविश्वासाने परीक्षा देण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांनी मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियापासून दूर राहावे. विषयनिहाय अभ्यास वेळापत्रक तयार करावे. दररोज सुधारणा करावी. अशा प्रकारे, चांगले गुण मिळवणे आता आव्हान राहणार नाही..शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, यावर्षीची परीक्षा भीतीची नाही तर आत्मविश्वासाची परीक्षा असेल. बोर्डाने ही प्रणाली इतकी विद्यार्थी-अनुकूल बनवली आहे की जर विद्यार्थी नियमितपणे अभ्यास करत असतील तर ८०% पर्यंत गुण मिळवणे देखील शक्य आहे..१२वी बोर्ड परीक्षा: १० फेब्रुवारीपासून१०वी बोर्ड परीक्षा: २० फेब्रुवारीपासूनप्रॅक्टिकल परीक्षा: लेखी परीक्षेपूर्वी होणार.