Electricity Employees Strike: वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

Electricity Supply: महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर गेले होते. मात्र आता मागण्यांसंदर्भात चर्चेचे आयोजन केल्यामुळे हा संप स्थगित करण्यात आला आहे.
पनवेल : विद्युत क्षेत्रातील खासगीकरणविरोधात महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांतील अधिकारी व कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता-अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून तीन दिवसांच्या संपावर गेले होते.

