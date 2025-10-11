Electricity Employees Strike: वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

पनवेल : विद्युत क्षेत्रातील खासगीकरणविरोधात महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांतील अधिकारी व कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता-अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून तीन दिवसांच्या संपावर गेले होते. .महावितरणने मागण्यांसंदर्भात कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील संघटनांसोबत १४ व १५ ऑक्टोबर रोजी चर्चेचे आयोजन केल्यामुळे हा संप स्थगित करण्यात आला. संप स्थगित झाल्याने वीज यंत्रणा विस्कळित होण्याचा धोका टळला आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..'तिकीट' नसल्याने प्रकरण १३ वर्ष लांबले; रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळाला न्याय, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण.पनवेल रेल्वेस्थानक परिसरातील नवनाथ नगर झोपडपट्टी व काही भागांत वीज खंडित झाल्याने रहिवासी रस्त्यावर उतरले होते. या वेळी पोलिसांच्या मदतीने जमावाला शांत केले. त्याचबरोबर महावितरणचे कार्यकारी अभियंता यांच्या प्रयत्नाने वीज ठेकेदार व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने पहाटे ६ वाजता वीज सुरळीत केली. नवी मुंबई, सीवूड्स, बेलापूर आदी परिसरातही काही काळ वीजसेवा खंडित झाल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला..राज्यात तिन्ही शासकीय विद्युत कंपन्या उत्कृष्ट काम करत असतानाही त्यांच्या खासगीकरणाचा घाट रचला जात आहे. कामगारांचे शोषण केले जात आहे. या मुद्यावर आंदोलनानंतर शासनाने बरीच आश्वासने दिली, परंतु कृती होत नसून छुप्या पद्धतीने खासगीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे, असे महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी सांगितले..Thane Crime: खडकपाडा पोलिसांची मोठी कारवाई! 17 ड्रग्ज तस्करांवर मोक्का, 115 किलो गांजा सह 13 आरोपींना अटक.दरम्यान, संपकाळात नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.