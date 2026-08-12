Maharashtra Ration Card: लाखोंचे उत्पन्न, तरीही 'स्वस्त' धान्य, राज्यात ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड

मुंबई: सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'राईटफुल टार्गेटिंग' आणि 'मिशन सुधार' मोहिमेत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. रेशन कार्ड व्यवस्थापन प्रणालीचा डेटा इतर केंद्रीय यंत्रणांच्या डेटाबेसशी जुळवला असता, महाराष्ट्रात तब्बल ४३ लाख ३३ हजारांपेक्षा अधिक संशयित व अपात्र रेशन कार्ड आढळली..अंदाजे एक कोटी ८० लाख सदस्य हे रेशनचा लाभ घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. यामध्ये प्राप्तिकर भरणारे श्रीमंत, द्वार नावे असलेले नागरिक, कंपन्यांचे संचालक आणि कागदोपत्री 'अमर' राहिलेले १०० वर्षांवरील नागरिक रेशनवर डल्ला मारत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे; मात्र अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने लाभार्थ्यांना अपात्र केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग बोगस, मृत व निष्क्रिय रेशन कार्डधारक शोधण्यासाठी विविध विभागांकडून डेटा संकलित करण्याची मोहीम राबवत आहे..CIDCO Housing Lottery: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ४,७७९ घरांची लॉटरी सिडकोची 'ईडब्ल्यूएस'साठी संधी.९.८० लाख प्रकरणांवर कारवाईविशेष तपासणी मोहिमेअंतर्गत राज्यातील एकूण ४३ लाख ३३ हजार संशयित रेशन कार्ड प्रकरणांपैकी केवळ ९ लाख ८० हजार प्रकरणांवरच प्रत्यक्ष कारवाई झाली आहे. आजही ३३ लाख ५३ हजार संशयित प्रकरणे जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रलंबित आहेत. अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे. बोगस व अपात्र नावे वगळण्याची प्रक्रिया वेगाने झाल्यास, गरजू कुटुंबांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..राज्यस्तरीय मोहिमेची सद्य:स्थिती(१० ऑगस्टपर्यंत)एकूण तपासणीसाठी प्रकरणे ४३,३३,३०३कारवाई झालेली ९, ८०, ०३६प्रलंबित प्रकरणे ३३, ५३,२६७एकूण वगळलेले बोगस सदस्य७७,२२,४१८.8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात मोठा बदल? पेन्शनधारकांना मिळू शकते ४५ हजारांची किमान पेन्शन .संशयित बोगस लाभार्थीअधिक उत्पन्न असलेले २२.७० लाख (६.४७ लाख निकाली)दुबार नावे >१०.४३ लाख (६९ हजार निकाली)निष्क्रिय रेशन कार्ड धारक ४.१९ लाख (१.४९ लाख निकाली)कंपन्यांचे संचालक > १.५७ लाख(४५ हजार निकाली)१०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे७३,४०० हून अधिक(केवळ ४,५७१ निकाली)चारचाकी वाहनांचे मालक ९,०९८ (केवळ ५५७ निकाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.