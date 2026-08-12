महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Ration Card: लाखोंचे उत्पन्न, तरीही 'स्वस्त' धान्य, राज्यात ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड

43 Lakh Suspected Ration Cards Identified in Maharashtra: दुबार नावे, अधिक उत्पन्न असलेले लाभार्थी, निष्क्रिय कार्डधारक आणि इतर संशयित प्रकरणांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Maharashtra Ration Card

Maharashtra Ration Card

esakal

सदानंद पाटील
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मुंबई: सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'राईटफुल टार्गेटिंग' आणि 'मिशन सुधार' मोहिमेत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. रेशन कार्ड व्यवस्थापन प्रणालीचा डेटा इतर केंद्रीय यंत्रणांच्या डेटाबेसशी जुळवला असता, महाराष्ट्रात तब्बल ४३ लाख ३३ हजारांपेक्षा अधिक संशयित व अपात्र रेशन कार्ड आढळली.

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