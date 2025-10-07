महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra TET 2025 : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २३ नोव्हेंबर रोजी होणार, अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

TET 2025 : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-2025) २३ नोव्हेंबर २०२५ (रविवार) रोजी होणार आहे.अर्ज भरण्याची मूळ अंतिम तारीख ३ ऑक्टोबर २०२५ होती.पूरस्थिती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
TET Exam 2025

TET Exam 2025

Sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. उमेदवार आता अर्ज ४ ते ९ ऑक्टोबर २०२५ रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत भरू शकतात.

  2. परीक्षा शुल्क ९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत नेट बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने भरता येईल.

  3. अतिरिक्त मुदतवाढ मिळणार नाही, असे परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीईटी -२०२५) रविवारी (दि.२३) नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तांत्रिक कारणामुळे ज्यांना परीक्षा शुल्क भरता आले नाही त्यांनाही याबाबत दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
education
TET
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com