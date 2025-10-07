Maharashtra TET 2025 : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २३ नोव्हेंबर रोजी होणार, अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

Summaryउमेदवार आता अर्ज ४ ते ९ ऑक्टोबर २०२५ रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत भरू शकतात.परीक्षा शुल्क ९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत नेट बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने भरता येईल.अतिरिक्त मुदतवाढ मिळणार नाही, असे परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे..महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीईटी -२०२५) रविवारी (दि.२३) नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तांत्रिक कारणामुळे ज्यांना परीक्षा शुल्क भरता आले नाही त्यांनाही याबाबत दिलासा मिळाला आहे..या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदतपूर्वी दि.३ ऑक्टोबरपर्यंत होती. मात्र राज्यातील काही जिल्ह्यांत अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे अनेक उमेदवारांना अडचणी आल्याने अर्ज भरण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. .आता उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी दि. ४ ऑक्टोबर ते दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच तांत्रिक कारणांमुळे परीक्षा शुल्क भरता न आलेल्या उमेदवारांनादेखील नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शुल्क भरण्याची संधी दिली आहे. .मात्र यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त मुदतवाढ मिळणार नाही, त्यामुळे उमेदवारांनी वेळेत अर्ज भरून शुल्क भरावे, असे आवाहन परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे..FAQs शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) कधी होणार आहे? 👉 २३ नोव्हेंबर २०२५ (रविवार) रोजी परीक्षा होणार आहे.अर्ज भरण्याची नवीन अंतिम तारीख कोणती आहे? 👉 ९ ऑक्टोबर २०२५ रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत.शुल्क भरण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? 👉 नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे शुल्क भरता येईल.अर्जाची मुदतवाढ का देण्यात आली आहे? 👉 राज्यातील पूरस्थिती व तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक उमेदवारांना अडचण आली होती.शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे? 👉 ९ ऑक्टोबर २०२५.पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का? 👉 नाही, यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.