Maharashtra TET Paper Leak : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) पेपरफुटीचे बिहार कनेक्शन; मास्टरमाईंडच्या पत्नीला पाटण्यातून अटक

TET Paper Leak: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटी प्रकरणातील मास्टरमाईंड बिजेंद्र गुप्ता याची पत्नी सुमन कुमारीला ठाणे पोलिसांनी बिहारच्या पाटणामधून अटक केली आहे.मुंबई पोलीस ब्रिजेशचा शोध घेण्यासाठी सतत छापे टाकत आहेत. पोलिसांनी याआधी या प्रकरणात राजीव शाह (४५, बिहार), आकाश कुमार (३०, बिहार) आणि धीरज कुमार (२८, हरियाणा) यांना अटक केली. हे तिघेही बिजेंद्र गुप्तासाठी काम करत होते..पोलीस तपासातून असे समोर आले आहे की, बिजेंद्र गुप्ता विविध परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये बऱ्याच काळापासून सक्रिय होता आणि काही काळापासून तो भूमिगत झाला होता. आता महाराष्ट्र TET पेपरफुटी प्रकरणात मुख्य सूत्रधार म्हणून त्याचे नाव पुन्हा एकदा पुढे आले आहे. .TET पेपरफुटी प्रकरणी पहिली कारवाई, भिवंडीतून तीन आरोपींना अटक; पेपर लीक करणारे हात नेमके कुणाचे? .ब्रिजेशने दोन वर्षांपूर्वी एका स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान देशभरात होणाऱ्या परीक्षांचे प्रश्नपत्रिका फुटण्यामागे असलेल्या नेटवर्कबद्दल अनेक मोठे खुलासे केले होते. आपण अनेक पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये सामील असल्याचा दावा त्याने केला होता आणि "पेपरफुटी कधीच थांबणार नाही," असे ठामपणे सांगितले होते. "आम्ही तुरुंगात जातो, जामीन मिळवतो आणि हा खेळ असाच चालू राहतो," असे विधान त्याने केले होते.TET प्रकरणात त्याचे नाव समोर आल्यानंतर, मुंबई पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे..मुंबई पोलिसांची अनेक पथके विविध राज्यांमध्ये छापे टाकत आहेत. यापूर्वी, भिवंडी पोलिसांनी TET पेपरफुटी प्रकरणात तिघांना अटक केली होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी दिल्लीतून प्रश्नपत्रिकांचे चार संच आणले होते आणि ते सुमारे १.५ कोटी रुपयांना विकण्याची त्यांची योजना होती. या पेपरफुटीनंतर २८ जून रोजी नियोजित असलेली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET २०२६) तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.