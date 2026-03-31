Maharashtra Weather Alert : राज्यात पुढील पाच दिवस वादळी पावसाचा इशारा; अनेक जिल्ह्यांना ऑरेंज-येलो अलर्ट

IMD rain forecast Maharashtra : राज्यात पुढील पाच दिवस वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट तर काही ठिकाणी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..नंदुरबार, धुळे, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांत जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काल पुण्यासह राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसासह गारपीट झाली होती. काही ठिकाणी गारांचा पाऊसही पडल्याने नागरिकांचे मोठे हाल झाले. त्यामुळे पुढील पाच दिवसही राज्यात पावसाचेच वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये तसेच लगतच्या दक्षिण महाराष्ट्रात मध्यम स्वरूपाचे वादळी ढग दाटून येत असल्याचे दिसत आहे. तर पूर्व विदर्भ, उत्तर तेलंगणा आणि लगतच्या छत्तीसगड भागांमध्ये मध्यम ते तीव्र स्वरूपाची वादळी ढगांची निर्मिती होत असल्याचे निरीक्षणात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर भागांतही वादळी ढग तयार होत असून काही ठिकाणी पावसासह वादळी हवामानाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..Rain Update: महाराष्ट्रात धोक्याची घंटा! पुढील २४ तासांत ३१ जिल्ह्यांना वादळ-पावसाचा तडाखा, IMD चा मोठा इशारा.कमी दाबाचा पट्टा सक्रियहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, विदर्भापासून मराठवाडा, कर्नाटक आणि दक्षिण तमिळनाडूपर्यंत वाऱ्यांच्या प्रवाहात खंड पडल्याने कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आहे. यामुळे राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.दरम्यान पुढील २४ तासांत मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर तसेच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांना वादळी पाऊस व गारपिटीच्या शक्यतेमुळे ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.