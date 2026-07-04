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Maharashtra Gears Up for UCC : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग; दोन आठवड्यात घेतला जाणार मोठा निर्णय

UCC in Maharashtra महाराष्ट्रात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेगवान हालचाली सुरू आहेत. या कायद्याच्या ड्राफ्टसाठी दोन आठवड्यात समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती समजते.
Devendra Fadnavis latest news

Devendra Fadnavis latest news

Esakal

सूरज यादव
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महाराष्ट्रात युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) म्हणजेच समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून केल्या जात आहेत. यासाठी राज्य सरकार ड्राफ्ट तयार करणार असून त्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. या समितीची स्थापना दोन आठवड्याच्या आत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. Maharashtra Govt Speeds Up Uniform Civil Code Process

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Uniform Civil Code in India