Maharashtra Gears Up for UCC : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग; दोन आठवड्यात घेतला जाणार मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) म्हणजेच समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून केल्या जात आहेत. यासाठी राज्य सरकार ड्राफ्ट तयार करणार असून त्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. या समितीची स्थापना दोन आठवड्याच्या आत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. Maharashtra Govt Speeds Up Uniform Civil Code Process.युसीसीबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार युसीसी लागू करण्यासाठी ड्राफ्ट तयार करणार आहे. यासाठी दोन आठवड्याच्या आत समितीची स्थापना केली जाऊ शकते. समितीची स्थापना आणि त्यांचे काम, अधिकार हे अद्याप ठरवलेले नाही..Eknath Shinde: कामाच्या अतिताणाचा फटका! एकनाथ शिंदे रुग्णालयात दाखल; अचानक प्रकृती बिघडल्याने कार्यक्रमही रद्द.पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार ,एका अधिकाऱ्यानं सांगितले की, युसीसीच्या कायद्यासाठी ड्राफ्ट तयार करणाऱ्या समितीच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे. दोन आठवड्यातच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते..गेल्या आठवड्यात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत युसीसी लागू करण्यासंदर्भात माहिती दिली होती. त्यावेळी योगेश कदम म्हणाले होते की, कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापन केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.