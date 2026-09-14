महाराष्ट्र बातम्या

हिवाळी अधिवेशानात राज्यात लागू होणार समान नागरी कायदा? CM फडणवीसांनी दिली मोठी अपडेट, काय म्हणाले?

Maharashtra UCC Update : येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
Maharashtra UCC Update

Maharashtra UCC Update

esakal

Shubham Banubakode
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महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या समान नागरी कायद्याची (UCC) चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकार आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचं विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

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Devendra Fadnavis
Uniform Civil Code
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