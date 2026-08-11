महाराष्ट्र बातम्या

Unauthorized Schools in Maharashtra: राज्यात अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट; ५२६ पैकी केवळ ४३ शाळा बंद केल्या; शिक्षण विभागाच्या कारवाईचा बोजवारा

Only 43 Schools Shut Down Despite Violations: राज्यात ५२६ अनधिकृत शाळा आढळल्या असून केवळ ४३ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. तब्बल ४८३ शाळा अद्याप सुरू असून शिक्षण विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Unauthorized Schools in Maharashtra

Unauthorized Schools in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी खेळ करणाऱ्या अनधिकृत शाळांचा राज्यात सुळसुळाट झाल्याचे शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यात तब्बल ५२६ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या. त्यापैकी केवळ ४३ शाळा बंद करण्यात आल्या असून, तब्बल ४८३ शाळा अजूनही सुरू आहे. यामुळे अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

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