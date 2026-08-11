Unauthorized Schools in Maharashtra: राज्यात अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट; ५२६ पैकी केवळ ४३ शाळा बंद केल्या; शिक्षण विभागाच्या कारवाईचा बोजवारा

नागपूर: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी खेळ करणाऱ्या अनधिकृत शाळांचा राज्यात सुळसुळाट झाल्याचे शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यात तब्बल ५२६ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या. त्यापैकी केवळ ४३ शाळा बंद करण्यात आल्या असून, तब्बल ४८३ शाळा अजूनही सुरू आहे. यामुळे अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. राज्यातील ५२६ शाळांपैकी १५५ शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले मुंबई विभागात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा राज्यातील विभागनिहाय अनधिकृत शाळांचा आकडा पाहता मुंबई विभागात सर्वाधिक ४५२ अनधिकृत शाळा आढळल्या. त्यापैकी २३ शाळा बंद, १४४ शाळांविरुद्ध एफआयआर, तर ३९६ शाळांना दंड अथवा नोटीस बजावण्यात आली. पुणे विभागात ५३, नागपूरमध्ये ११, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रत्येकी चार, तर अमरावतीमध्ये दोन अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत..मोठी बातमी! जमीन, जागेच्या दस्तनोंदणीसाठी आता ‘आधारकार्ड’ बंधनकारक; प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीतील फसवणूक थांबणार; मुद्रांक शुल्क कार्यालयाचा शासनाकडे प्रस्ताव.तब्बल ४२९ शाळांना दंड अथवा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र दंड वसूल झालेल्या शाळांची संख्या अवघी ८ आहे. म्हणजेच अनधिकृत शाळांवर कारवाईची आकडेवारी मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात शाळा बंद करणे आणि दंड वसूल करण्याच्या पातळीवर प्रशासनाची पकड किती आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..नागपुरातही गंभीर चित्र नागपूर विभागातील ११ अनधिकृत शाळांपैकी पाच शाळा बंद करण्यात आल्या, तर चार शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल आहेत. एका प्रकरणाचा न्यायालयीन पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, दंड अथवा नोटीस बजावलेल्या आणि दंड वसूल झालेल्या शाळांची संख्या तक्त्यात शून्य दाखविण्यात आली आहे..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.कारवाईचा ‘रिझल्ट’अनधिकृत शाळा ५२६बंद झालेल्या शाळा ४३एफ आय आर १५५दंड, नोटीस ४२९दंड वसूल झालेल्या शाळा ८बंद न झालेल्या शाळा ४८३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.