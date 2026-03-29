Maharashtra Weather : पुढील ५ दिवस धोक्याचे ! राज्यातील 'या' भागांत पुन्हा अवकाळी पाऊस अन् गारपिटीचा इशारा

Weather : काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस राहू शकतो. १ ते ४ एप्रिलदरम्यान पुन्हा वादळी पावसाचे प्रमाण वाढण्याचा अंदाज आहे. रब्बी पिकांच्या काढणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी पिके सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Dark clouds and lightning over Maharashtra signal incoming unseasonal rain, thunderstorms, strong winds, and possible hailstorm affecting multiple regions.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातील पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे संकट निर्माण झाले आहे भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 30 मार्चपासून महाराष्ट्रात ढगाळ हवामान आणि दुपारनंतर वादळी पावसाची शक्यता आहे. यामुळे खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये विजांचा कडकडाट, जोरदार वारे, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

