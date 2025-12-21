Nagar Palika Result 2025 : उरणमध्ये अज्ञात व्यक्ती स्ट्राँग रुममध्ये घुसला, नाश्ता देण्याच्या बहाण्याने आला अन्... मतमोजणी केंद्रावर राडा

Uran Vote Counting Incident: राज्यातील नगर पंचायती आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची मतमोजणी सुरु झाली असून आज हजारो उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान काही ठिकाणी मतमोजणीला गालबोट लावणाऱ्या घटनाही घडल्या आहेत. उरणमध्ये एक अज्ञात व्यक्ती स्ट्रॉंगरुममध्ये घुसल्याने एकच खळबळ माजली. महाविकास आघाडीने याबाबत गंभीर आरोप केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मतमोजणी केंद्रावर एक तरुण नाश्ता देण्याच्या बहाण्याने स्ट्रॉंगरुमध्ये घुसला. यानंतर काही वेळ मतमोजणी केंद्रावर मविआच्या कार्यकर्त्यांनी चांगलाच राडा घातला. यामुळे काही वेळ तणावाचे वातावरण होते. या व्यक्तीला स्ट्राँग रुममध्ये जाऊच कसे दिले असा सवाल मविआ कार्यकर्त्यांनी केला आहे..Nagar Parishad-Nagar Panchayat Elections Result : मतदान झालं, निकाल लागतोय; पण नगरपंचायत-नगरपरिषद यात फरक तरी काय?.पोलिसांची माध्यम प्रतिनिधींना धक्काबुक्कीसोलापूरच्या बार्शी मतमोजणी केंद्रावर माध्यम प्रतिनिधींना पोलीस कर्मचाऱ्यांनी धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार समोर आला. माध्यम प्रतिनिधींचे मोबाईल काढून घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. यामुळे काही वेळ तणावाचे वातावरण होते. माध्यम प्रतिनिधींनी पोलिसांच्या अशा वागण्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.