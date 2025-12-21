महाराष्ट्र बातम्या

Nagar Palika Result 2025 : उरणमध्ये अज्ञात व्यक्ती स्ट्राँग रुममध्ये घुसला, नाश्ता देण्याच्या बहाण्याने आला अन्... मतमोजणी केंद्रावर राडा

Uran Vote Counting : काही काळ मतमोजणी केंद्रावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मविआकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
Uran Vote Counting

Security personnel and election officials at the Uran vote counting center following an alleged strong room breach during municipal election counting.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Uran Vote Counting Incident: राज्यातील नगर पंचायती आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची मतमोजणी सुरु झाली असून आज हजारो उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान काही ठिकाणी मतमोजणीला गालबोट लावणाऱ्या घटनाही घडल्या आहेत. उरणमध्ये एक अज्ञात व्यक्ती स्ट्रॉंगरुममध्ये घुसल्याने एकच खळबळ माजली. महाविकास आघाडीने याबाबत गंभीर आरोप केला आहे.

