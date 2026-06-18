Vidhan parishad Exit Poll 2026: विधान परिषद निवडणूक! महायुतीची एकतर्फी सरशी? 12 पैकी किती जागा जिंकणार?

मुंबईः विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचा 'सुपडा साफ' फॉर्म्युला यशस्वी ठरणार? की EXIT Poll चे अंदाज निकालाच्या दिवशी उलटे ठरणार? काही मतदारसंघांमध्ये थेट एकतर्फी लढती, काही ठिकाणी विरोधकांचा पूर्णपणे सफाया, तर काही ठिकाणी अपक्षांनी समीकरणं बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण मतदानानंतर समोर आलेल्या EXIT Poll च्या आकड्यांमुळे महायुतीला मोठा फायदा होणार असल्याचं चित्र दिसत आहे..राज्यातील 12 विधान परिषद मतदारसंघांसाठी मतदान पार पडलं आणि अनेक ठिकाणी मतदारांनी विक्रमी उत्साह दाखवला. नाशिक, नांदेड आणि भंडारा-गोंदियामध्ये शंभर टक्के मतदान झालं, तर सोलापूर, परभणी आणि जळगावमध्येही जवळपास संपूर्ण मतदान झालं. मतदानानंतर आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या EXIT Poll कडे. आणि या EXIT Poll मधील आकडे पाहिले तर महाराष्ट्रात महायुतीचा वरचष्मा दिसत असून विरोधकांसाठी मात्र ही धोक्याची घंटा ठरू शकते..Pune Fraud News : पर्यटन व्यावसायिकाकडून महिलेची दोन लाखांची फसवणूक; टूरला येणाऱ्या सदस्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगत सहल केली रद्द.भाजपचा सर्वाधिक दबदबा?EXIT Poll नुसार अमरावती, भंडारा-गोंदिया, नागपूर, संभाजीनगर-जालना, धाराशिव-लातूर-बीड, नांदेड, जळगाव, सांगली-सातारा आणि सोलापूर या मतदारसंघांमध्ये भाजप उमेदवार आघाडीवर असल्याचा अंदाज आहे.विशेष म्हणजे काही ठिकाणी विजयाची आघाडी इतकी मोठी दिसत आहे की विरोधी उमेदवारांना दुप्पट किंवा तिप्पट मतांनी मागे टाकलं जाऊ शकतं. नागपूरमध्ये राजीव पोतदार, धाराशिव-लातूर-बीडमध्ये बसवराज पाटील, सांगली-साताऱ्यात धैर्यशील कदम आणि सोलापुरात राजेंद्र राऊत यांना स्पष्ट आघाडी मिळण्याचा अंदाज आहे..शिंदे सेना दोन जागांवर आघाडीवरEXIT Poll नुसार परभणी-हिंगोली आणि नाशिकमध्ये शिंदे सेनेचे उमेदवार विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत. नाशिकमध्ये नरेंद्र दराडे यांना मोठी आघाडी मिळण्याचा अंदाज आहे, तर परभणी-हिंगोलीत सईद खान यांच्याकडे पारडे झुकलेलं दिसत आहे. म्हणजेच, भाजपसोबत शिंदे सेनाही आपली ताकद कायम ठेवताना दिसत आहे.विरोधकांसाठी चिंतेचा विषय?काँग्रेस, ठाकरे सेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला बहुतांश ठिकाणी मोठी पिछाडी दिसत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये विरोधी उमेदवारांना अपेक्षित मतं मिळत नसल्याचं EXIT Poll मधून समोर येत आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय समीकरणं बदलली आहेत का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.पण EXIT Poll म्हणजे अंतिम निकाल नाही... इतिहास पाहिला तर EXIT Poll चे अंदाज अनेकदा खरे ठरले आहेत, तर अनेकदा निकालाच्या दिवशी चित्र पूर्णपणे बदललेलंही पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळे सध्या दिसत असलेली महायुतीची आघाडी प्रत्यक्ष निकालात कायम राहणार की विरोधक काही धक्कादायक निकाल देणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..Lohagad Fort Accident Pune: लोहगडावरुन कोसळून बांधकाम व्यावसायिकाच्या मुलाचा मृत्यू; लग्नाची सुरु होती तयारी.कुठे कोणते उमेदवार बिनविरोध विजयी?ठाणे - रवींद्र फाटक - शिवसेनायवतमाळ - दुष्यंत चतुर्वेदी - शिवसेनारायगड - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग - अनिकेत तटकरे - राष्ट्रवादी काँग्रेसपुणे - विक्रम काकडे - राष्ट्रवादी काँग्रेसवर्धा - गडचिरोली - चंद्रपूर - अरुण लखाणी - भाजपअहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे - भाजप.जर EXIT Poll मधील आकडे बरोबर ठरले, तर 12 पैकी बहुसंख्य जागांवर महायुतीचा दबदबा दिसून येईल. भाजप 9 जागांवर आणि शिंदे सेना 2 जागांवर विजय मिळवू शकते, असं चित्र आहे. याचा थेट परिणाम आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होऊ शकतो. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांसाठी ही आत्मपरीक्षणाची वेळ ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.